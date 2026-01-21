雜貨店闆娘堅持28年不熬夜！背後真相藏「超大洋蔥」 網淚讚：人間菩薩

一名雜貨店闆娘堅持28年不熬夜，原因竟是為了能隨時待命，捐出稀缺的RH陰性血。示意圖／取自PhotoAC

廣東陽江一名50歲的雜貨店老闆娘劉寶潔，平日裡忙著經營糧油生意，但在這平凡的身分背後，她還有一個堅持了28年的特殊使命—「熊貓血」守護者。憑藉著長達28年的無償捐血義舉，劉寶潔於1月8日正式榮獲「廣東好人」稱號。據陽江市中心血站統計，她是當地特殊血型捐血者中，捐血量最高的一位，累計達9200毫升。如此無私奉獻，也獲大批網友狂讚「人間菩薩」。

誤打誤撞的起點：一封信揭開「熊貓血」身世

劉寶潔的捐血之路始於1997年，當時年僅21歲的她在深圳旅遊時，偶然看見捐血車上貼著「血型告急」的字樣。儘管當時對捐血一無所知且內心忐忑，但抱持著「既然告急，必有人急需幫助」的念頭，她勇敢地挽起袖子捐出了第一袋200毫升的血液。

在通訊不發達的年代，捐血證明被寄回了陽江老家，劉寶潔笑著回憶，「當時媽媽收到信，還錯愕地以為我去賣血了。」正是這封信，讓她意外得知自己擁有RH陰性血（俗稱熊貓血）。得知自己血型的稀缺性後，她更堅定了助人的決心，3個月後便進行了第2次捐獻，自此開啟了長達28年的公益之路。

行走的「活體血庫」：凌晨1點的生命召喚

截至2026年1月，劉寶潔共捐血28次，雖然次數在普通捐血者中看似不多，但這背後卻有著特殊的醫學原因。陽江市中心血站解釋，由於「熊貓血」稀有且早期保存技術有限，往往無法長期庫存，因此像劉寶潔這樣的捐獻者，被視為「行走的活體血庫」，必須在緊急時刻隨傳隨到。

為了時刻準備回應「生命的召喚」，劉寶潔展現了驚人的自律，她嚴格控管作息、不熬夜，並透過打羽球等運動維持最佳體能，這份堅持在一個深夜得到了驗證，某日凌晨1點，血站緊急來電表示有病患急需用血，劉寶潔二話不說，從睡夢中爬起奔赴血站，她表示「只要血站來電話，沒有特殊情況我都會去。那種為生命助力的感覺，讓我覺得特別榮耀。」

帶動親友投身公益 謙稱：助人本是樂事

劉寶潔的熱血精神也感染了周遭的人，在她的影響下，姊姊以及10多位同學、朋友紛紛加入無償捐血的行列。陽江市中心血站護士黃毅表示，劉寶潔為人熱心，是稀有血型互助群組中的中堅力量。

儘管多次獲得國家級與省級的無償捐血金獎、銀獎，面對剛剛獲得的「廣東好人」殊榮，劉寶潔依然保持謙遜。她坦言從未想過會獲獎，這份榮譽對她而言是一種鞭策。「能夠幫助別人，本來就是快樂的事！」劉寶潔堅定地說，自己做的只是小事，未來將繼續保持健康的身體，隨時準備為需要的人伸出援手，實踐助人的快樂。



