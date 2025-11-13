雜質是要怎樣聲援「鋼鐵民主」？ 沈政男1首歌酸爆賴清德

總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」，率領跨黨派委員聲援綠委沈伯洋。（圖／中時資料照合成）

大陸公安對民進黨立委沈伯洋立案調查，還放話展開全球追捕，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜站出來，以維護國會尊嚴與台灣人民言論自由，結果遭到韓國瑜回嗆「自己生病要別人吃藥」。對此，常評論時政的精神科醫師沈政男提賴曾提的「雜質說」反酸綠營，轟民進黨是邏輯不通還是臉皮太厚？

韓國瑜被賴清德點名後，昨（12）日受訪回應，「我很想講我心裡的話，今天一個人生病，讓別人吃藥」，他以「桌子有4隻腳」形容台海安全的4重點，包括保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係、維護兩岸和平，但其中3隻腳已被賴給破壞，所以他呼籲賴凍結、廢除民進黨台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力說法才是解決問題的辦法。

對此，沈政男在臉書發文酸車：「啊綠營不是說藍白是在地協力者、中共同路人？」更提到民進黨之前喊話「32：0」通通要罷掉，開酸：「同路人要怎麼聲援不同路人？」

沈政男指，賴清德曾說要用民主淬鍊出國家團結的力量，透過選舉罷免「打掉雜質」，淬鍊鋼鐵民主，「怎麼又要雜質出來聲援鋼鐵？」他痛批綠營就是邏輯不通，「還是——臉皮太厚？」

此外，沈政男發文之外還加上歌曲，是MP魔幻力量的〈不要臉〉，不論是歌名或是歌詞，嘲諷意味都十分濃厚。

