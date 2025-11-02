雞丁圓夢成功！吳青峰驚喜現身小巨蛋 合唱嗨翻全場

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

人氣夯團理想混蛋成軍8年，11月1日起在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，繼首日演出締造好口碑。今（2）日續唱第二場演出，嘉賓邀來雞丁的偶像吳青峰圓夢同台演出，青峰驚喜現身合唱〈下雨的夜晚〉，讓演唱會掀起另一波高潮。

吳青峰驚喜現身理想混蛋演唱會擔任嘉賓。（圖／何樂音樂提供）

其實〈下雨的夜晚〉是雞丁與晴朗先生的定情曲，當年在北醫校園演唱這首歌，讓對方留下深刻印象，且會寫下〈不是因為天氣晴朗才愛你〉的靈感也是承接著〈下雨的夜晚〉而開出來的緣分。

廣告 廣告

然而，身為資深「打粉」的雞丁，繼日本追星大成功後這次成就再升級，雞丁直接在自己演唱會現場上，續點青峰合唱〈近未來〉雞丁表示，「真的很喜歡這首歌，尤其是歌詞的部分，每一次讀都會有新的體悟。在國、高中時期，面對成長的挫折、青春期的自我認同，這首歌陪伴我度過很多很低潮的階段、陪著我探索自己、了解自己，再從討厭自己，到擁抱自己。」

此外，理想混蛋希望在小巨蛋演出能與大家零距離，雞丁打趣說：「想過要搭熱氣球、倒吊唱歌，最後決定把這樣心意，放在離大家很近很近的地方。」於是特別打造了全場環繞舞台能夠與不同區域的粉絲接觸，更在特區尾端打造六角形舞台，讓遠方的2、3樓觀眾也能看清楚。





更多FTNN新聞網報導

理想混蛋首度攻蛋！唱到一半「大咖男星」衝上台 許願成真全場傻眼

理想混蛋成軍8年首攻蛋！2天吸金4300萬 主唱雞丁暴瘦10公斤

Rain宣布攻蛋開唱！感性告白粉絲 「這次意義非凡」

