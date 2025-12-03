《雞不可失》重返大銀幕！影城推韓式炸雞特別場 椒麻香特典必收

韓國影史最賣座喜劇《雞不可失》將在台灣重映。CATCHPLAY提供

台灣熱賣破億的韓國影史最賣座喜劇《雞不可失》，本週五（5日）重返大銀幕。為迎接電影重映，片商CATCHPLAY特別祭出看片驚喜，除了有能聞到椒麻香氣的限量特典；還推出韓式炸雞特別場，話題十足。

該片昨日（2日）在台舉行「紓壓歡笑場特映會」，現場不僅聚集6年前錯過戲院放映的觀眾，也吸引大批影迷回鍋朝聖。節奏明快、荒謬爆笑的劇情讓全場笑聲不斷，多次掀起影廳瘋狂高潮。映後觀眾好評如潮：「怎麼會錯過在大銀幕看《雞不可失》？！」、「每五分鐘就會大笑一次」、「今年年底最需要的紓壓喜劇就是《雞不可失》！」

《雞不可失》推出「椒麻香味限量特典」 。CATCHPLAY提供

片商與大巨蛋秀泰影城合作推出《雞不可失》韓式炸雞特別場。CATCHPLAY提供

片商也推出全台首創的「椒麻香味《雞不可失》限量特典」，只要摩擦海報上的電影片名，便能聞到椒麻香氣。此外，CATCHPLAY更與大巨蛋秀泰影城更合作推出「《雞不可失》韓式炸雞特別場」（12月16日限定），觀眾可在觀影同時享用正宗韓式炸雞，並一次獲得椒麻香味《雞不可失》限量特典與炸雞五人組全角色海報以及《雞不可失》手幅一套。活動詳情請見CATCHPLAY官方專頁。



