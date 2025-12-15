蒜頭雞湯（ㄧ雞二吃）

冷冷的天氣，來碗熱呼呼的雞湯最棒了！冰箱裡剛好有些雞肉，再加上家人最愛的蒜頭，簡單的材料，就可以煮蒜頭雞湯了，蒜頭雞湯喝起來不會有辛辣的蒜味，湯頭味道清香甘醇好好喝，沒吃完的雞肉撕一撕，拌點醬料，就變成另一道懶人料理，一雞二吃，超級方便！

食材

雞1/4隻, 約550g

蒜頭2球, 約125g

老薑, 2片

水, 2000C.C.

料理步驟





步驟 1：我冰箱裡剩的雞肉份量大約是1/4隻雞，而且是整塊沒切過，大部份是雞胸肉，我也不打算切成小塊。洗乾淨後直接放入鍋子裡，注入冷水，水淹過肉，開中火煮到水滾，就改為小火繼續煮10分鐘，煮好後會跑出許多雜質髒污。



廣告 廣告



步驟 2：燙過的雞肉移到鑄鐵鍋，再放入去皮的蒜頭及薑片，最後注入清水，然用接近中火的火候把水煮滾。





步驟 3：水滾後就蓋上鍋蓋，轉到最小的火力慢燉30分鐘，煮的過程不要開鍋蓋，煮好後關火，悶10分鐘即完成。





步驟 4：煮好後，打開鍋蓋依個人喜好放入適量鹽巴調味，就可以享用美味雞湯了，煮過的蒜頭口感變得很綿，不會辣，湯頭香醇好喝！





步驟 5：沒吃完的雞肉，我把它撕成條狀，加點醬油膏、砂糖、蒜泥，然後拌一拌，就變成另一道料理了，拿來配飯還不錯哦。

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：一雞二吃，美味方便！蒜頭雞湯

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號