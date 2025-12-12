雞佛能壯陽？吃錯害傷身！營養師推「4類食物」男人變威猛

記者鄭玉如／台北報導

不少男性喜歡吃雞佛（雞睪丸），認為有助於壯陽，不過營養師高敏敏提到，雞佛雖含有雄性激素、鋅與睪固酮，但經高溫烹煮後，幾乎被破壞殆盡，且攝取過多恐膽固醇過高，若想提升性功能，建議多攝取含有硒、鋅、維生素B群、精胺酸的食物。

高敏敏在臉書粉專提到，以100克雞佛來看，熱量71大卡、蛋白質10.6克、膽固醇578毫克，一顆小雞佛約11克，大顆約15至20克，吃幾顆恐膽固醇超標。不過有研究發現，飲食中的膽固醇只佔血液膽固醇的2至3成，剩下7至8成是由身體自行合成，但若屬於血脂偏高、有心血管疾病、脂肪肝或肥胖，還是建議少吃。

雞佛中雖然含有雄性激素、鋅與睪固酮，但經過高溫烹煮，這些成分幾乎被破壞殆盡，再加上消化代謝後，進到身體能被吸收的比例也不多，若想靠雞佛補充元氣，其實效果有限，男性如果想提升「性」福，其實不是狂吃單一食物，而是要長期補充營養素。

高敏敏分享4種有助壯陽的營養素，首先是「硒」，精蟲尾巴的成份之一是硒離子，若缺乏硒離子，會降低精蟲活動力，食物中可從蛋、豆腐、堅果、蛤蜊獲取，再來是「鋅」，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或性功能障礙，可補充生蠔、深海魚、南瓜籽。

還有「維生素B群」，幫助提升精神、幫助代謝及能量轉換，維持生殖健康與荷爾蒙平衡，可以選擇糙米、菠菜、堅果類。最後是「精胺酸」，例如雞胸肉、牛肉、蝦，屬於胺基酸的一種，只能透過飲食獲取，是一氧化氮的前驅物，幫助血管擴張，改善男性的血液循環。

