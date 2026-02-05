雞價近期漲逾兩成 竹市養雞協會決定農曆年前凍漲

竹市養雞協會宣布年前凍漲雞肉價格，讓大家過好年。（圖：竹市養雞協會提供）

年關將近許多民眾開始採買年貨準備過年，但物價飆漲讓不少家庭主婦直呼受不了！新竹市養雞協會今天（5日）宣布，雖然全台雞價後續仍有漲價趨勢，但為了讓新竹鄉親過個好年，養雞協會決定農曆年前凍漲雞價。

新竹市養雞協會理事長蘇益民表示，從去年9月至今，平均1隻雞的產地批發價已經漲了60元，漲幅超過2成，市場零售價漲幅更大。因供需問題，以及養雞成本上揚及過年拜拜季節性因素，後續全台雞價很可能還醞釀兩波漲勢，對一般小市民來說壓力相當大。

新竹市養雞協會創會長蘇永勝也指出，新竹市養雞協會的會員都是自產自銷，本身就是大盤商，為了嘉惠鄉親便宜採辦年貨，因此決定在農曆新年前凍漲價格，提供預購、2/14、2/15自行取貨的方式，滿足市民過年需求。

蘇益民理事長表示，以「拜天公」需要的煮熟閹公雞來說，養雞協會自產自銷的售價，比起零售市場的價格，一隻雞要便宜至少數百元，差價很大，對民眾來說很有感。有意直接和養雞協會預購雞隻過年的市民，可以電話聯絡：0933980328。（彭清仁報導）