雞價飆漲引爆偷竊潮！雲林破獲偷雞集團700隻流入市場

雲林縣斗南分局接獲通報，轄區內去年12月23日、24日及今年1月2日深夜，接連發生多起雞舍竊案。歹徒駕駛小貨車前往沈姓、張姓農民所有雞舍，使用老虎鉗破壞鐵絲網後大肆行竊，短短數日內偷走超過700隻雞，嚴重衝擊當地畜牧產業。

警方獲報後立即調閱沿線監視器畫面，迅速鎖定可疑對象。雲林地檢署黃薇潔檢察官指揮偵辦，為防止串證滅證，檢方核發拘票，將61歲詹姓主嫌及顏姓、林姓共犯等4人拘提到案。

嫌犯到案初期矢口否認犯行，直到其中一人坦承「後面下車的人都知道雞是偷來的」，案情才獲得突破。檢察官訊問後認定4人涉犯刑法使用兇器、結夥三人以上之加重竊盜罪。雲林地方法院裁定詹姓主嫌羈押，顏姓共犯限制住居，另兩名共犯分別裁定請回及飭回。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，本案雞隻由被告等4人宰殺後，販售給傳統市場攤販進行販售。檢警查出，目前產地雞隻批發價每台斤約58至62元，單隻雞中盤進價至少350元以上，相較入冬前每台斤僅46至48元，價格明顯上漲，成為歹徒犯案誘因。

市場攤商分析，年節將近需求量增加，但入冬後雞隻生長緩慢，產量無法滿足市場需求，造成價格波動。土雞攤商表示，冬天雞隻活動力降低，生長速度變慢，價格上漲在所難免。民眾認為價格仍在合理範圍，該買的還是會買。

雲林地檢署強調，竊盜畜禽不僅侵害農民生計，也動搖地方產業秩序，對於結夥、反覆實施的財產犯罪，將依法嚴辦絕不寬貸。

