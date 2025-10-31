雞同鴨講！川習會後美中聲明各吹各的調 關稅稅率、稀土驚現落差

彰化縣 / 綜合報導 非洲豬瘟影響，彰化肉圓街變的很蕭條，不少業者選擇休息，但也有店家不甘心，發揮創意求生存，有人將肉圓內餡包進牛排，也有店家包進雞胸肉跟雞腿肉，為了測試市場對雞肉肉圓的接受度,讓民眾免費先試吃。肉圓在油鍋內炸到金黃色，起鍋後把油瀝乾再用剪刀剪開，一顆肉圓淋上店家獨門醬汁，灑上香菜這樣的搭配是老饕的最愛，但受到非洲豬瘟影響買不到溫體豬了，彰化這間肉圓店剛好有提前做兩千顆豬肉肉圓，原本要批發現在剛好能自用，比別間店多賣了一個禮拜，但庫存還是會賣完，但店家不緊張，因為他們家的肉圓不只包豬肉也包杏包菇，甚至連牛排也包進去。牛肉肉圓業者吳忠欣說：「這次的非洲豬瘟，剛好它們派得上用場，我們不用休息，我們還可以繼續營業。」另外在彰化花壇這間肉圓店，最有特色的就是每碗肉圓旁邊還會放一整根香腸，但賣到今(31)日也沒貨了，未來要賣什麼老闆發揮創意，利用雞胸肉做出雞肉肉圓。香腸肉圓業者林聰龍說：「新開發的雞肉肉圓，這是筍子，這是雞肉絲。」林老闆忙著研發新口味，香腸肉圓現在換成另一種肉，希望饕客能買單。雞肉肉圓業者Johnny說：「我選用雞腿肉，來做底餡。」還有這間肉圓店，不甘心受到豬瘟疫情被沒豬肉打敗，老闆特別選用雞腿肉，包進肉圓內避免先蒸再炸肉質變太柴。雞肉肉圓業者Johnny說：「用雞腿以後我試吃，覺得口感還不錯，還滿好吃的，所以就改用雞腿來做肉圓。」試吃民眾說：「雞肉是滿特別的，我自己喜歡吃裡面的肉有嚼勁的，雞肉就偏軟。」溫體豬肉消失在市面上，各間肉圓店發揮創意，改用其他種肉結合獨家秘方，製作出新的肉圓，在非洲豬瘟疫情中持續生存。 原始連結

