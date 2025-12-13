雞塊咬下去是「粉紅色生肉」麥當勞致歉 衛生局喊查

1名網友在社群平台threads發文，指在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到一咬下去口感軟爛，一看雞塊竟沒熟，完全是粉紅色。（讀者提供／王惠慧新竹傳真）

1名網友在社群平台threads發文，指在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到一咬下去口感軟爛，一看雞塊竟沒熟，完全是粉紅色，他也諷刺表示，這難道是麥當勞新品嗎？第1次吃到生雞塊；對此，麥當勞表示，將加強餐廳管理與人員訓練；衛生局也將派員稽查。

根據網友在社群平台貼出的照片，4塊雞塊幾乎都透著粉紅色，網友指出，麥當勞新豐店事後得知貼文後主動與他聯繫，卻質疑發票上明明顯示購買4塊雞塊，為何照片中卻出現6塊，讓他必須解釋是因為將雞塊掰開後拍照，才會3塊變6塊，還有1塊已經吃進肚。

廣告 廣告

店家後續也提出補償方案，可再補送1份麥克雞塊，但因當時無法前往領取，店員詢問是否留下資料改寄送優惠券，並向他索取地址。不過當事人也坦言，事件發生至今都還感到反胃，不想再收到麥當勞了，現在想到都還想吐。

而這家位於新豐的麥當勞Google地圖評論3.7顆星，有顧客留言「態度非常好」、但也有顧客批「大份薯條的數量比中份薯條還要少」、「食物跟服務都是遇過最差的」、「餐點製作很隨便」。

對此，台灣麥當勞也發出聲明，「麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該顧客所反應之情事，係因作業疏失，產品炸製時間未完全所致。對於顧客拿到不符炸製標準產品，餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生」。

新竹縣衛生局則表示，將先依民眾提供的相關資訊進行查核，後續將就食品製程、保存期限及環境衛生等項目全面稽查。若查獲食品安全或環境管理相關缺失，將依違規事實及適用法規條文辦理；如屬可改善事項，亦將輔導業者立即改善。

更多中時新聞網報導

李燕復出接戲 成影后師妹

失言「案發現場」受訪 徐乃麟：沒人敢接話

NBA》三巨頭累趴 快艇晚節又不保