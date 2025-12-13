雞塊咬下竟「粉紅未炸熟」 客PO網酸：是新品？

新竹市 / 綜合報導

台灣速食龍頭的明星商品，麥克雞塊，每年在台銷售超過三億片，沒想到竟然會把沒熟的餐點，交到客人手裡！這是發生在新竹新豐的分店，消費者咬了一口，馬上吐出來，拍下照片發文說，這是新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊！業者表示是作業疏失，炸的時間沒有完全；除了表達誠摯歉意之外，也將持續加強餐廳管理和人員訓練，避免類似事情再度發生。

雞塊產品，大人小孩都喜歡的麥克雞塊，每年全台賣超過三億塊，疊起來超過六千棟台北一零一，卻有客人吃了一口馬上吐出來，當事消費者陳先生說：「我是吃了一塊然後第二塊咬到就是真的是很生，回去看這個照片確實會有一點噁心就是有一點想吐。」 速食龍頭品管竟然出狀況，這是發生在新竹新豐的分店，不少消費者聽了也覺得很不可思議。

非當事民眾說：「這樣很噁心吧，萬一小朋友吃到，這樣子腸胃會不太好，會拉肚子吧，像我今天就是買給小朋友吃，業者應該都有固定炸的時間，一定會確保它(雞塊)熟的狀態，我的話會很傻眼，很驚訝啊，這麼大的店，怎麼可能沒有熟，這種制度化的標準，怎麼會出沒有熟的雞塊。」

還有消費者聽到消息，趕緊拿出買好的雞塊仔細檢查，就怕同一家店又發生同樣狀況，分店的後續處理方式也讓當事人不滿，當事消費者陳先生說：「行動預點然後在得來速做取餐，(晚上)六點的時候應該是餐期，車輛是有比較多，分店說要寄送餐券給我做為一個補償，連鎖餐飲就是應該要對這個品質應該要有相關把控。」

業者徹查後發聲明表示，分店因為作業疏失，炸製時間沒有完全導致，除了表達誠摯歉意之外，同時要求餐廳務必遵守標準作業程序，之後會持續加強管理和訓練，避免類似狀況再次發生。

