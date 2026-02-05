雞塊長出「超粗黑捲毛」！高雄女怒曬驚悚照 摩斯漢堡：嚴正檢討改進

記者林盈君／高雄報導

今（5）日上午，高雄一名林姓女子，透過外送平台訂購「摩斯漢堡」的雞塊與漢堡，未料正準備食用時，卻赫然發現，雞塊竟冒出一團「黑色捲毛」，嚇得她胃口盡失，並將過程與照片PO上網，生氣表示「瞬間被這個雞塊嚇到了」，並指出該分店好幾次漏餐就算了，竟然還吃到「長毛的雞塊」坦言非常生氣。對此，衛生局回應，已派員前往稽查；摩斯漢堡表示，單店的作業流程會嚴正檢討改進，確保所有消費者的用餐品質。

高雄女子訂購摩斯漢堡，卻吃到「長毛」的雞塊。（圖／翻攝Threads@cat20031027）

據了解，網友林女於今天上午，透過外送平台訂購摩斯漢堡，沒想到送來的雞塊竟「長毛了」，讓她生氣PO文表示「真心喜歡摩斯漢堡雞塊的，發生這樣的事情，我實在是覺得很難過」。而PO文也引發網友討論，部分網友認為「那是洗碗用的聚酯纖維做成的菜瓜布」，但也想不通為何會出現在雞塊裡。

高雄女子訂購摩斯漢堡，卻吃到「長毛」的雞塊，衛生局派員前往稽查。（圖／翻攝畫面）

對此，高雄市衛生局表示，獲報後已隨即派員至現場查察，業者表示，尚未接獲消費者反映，也不確定照片所示問題雞塊，是否為其所供應。現場檢視販售之雞塊，為上游廠商提供之完整包裝半成品，開封後即進行油炸，隨機拆封抽檢雞塊內外，均未有異物，貯存及作業環境符合GHP規定。衛生局輔導業者妥適處理消費者客訴，基於源頭管理，將移請轄管外縣市衛生局續辦，以維護民眾食的安全。

高雄女子訂購摩斯漢堡，卻吃到「長毛」的雞塊，衛生局派員前往稽查。（圖／翻攝畫面）

摩斯漢堡也立即發布聲明，表示「安全與健康是摩斯漢堡堅持的品質，單店的作業流程會嚴正檢討改進，並承諾持續提升用餐品質，相關單位已深入調查確認，已確保所有消費者的用餐品質，感謝消費者的建議指教」。

