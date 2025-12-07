雞排不只好吃！營養師揭「5大健康風險」 這樣吃更容易致癌、肥胖
在台灣，雞排不僅是街頭小吃的代表，更是朋友間打賭時的常見獎品。然而，這片金黃酥脆的美味背後，卻隱藏著高油、高鈉、高熱量的健康風險。雖然雞排的美味無可否認，但過量食用可能會對健康造成不小的影響。
▲ 雞排不只好吃！營養師揭「5大健康風險」。（圖／資料圖庫）
雞排的五大健康風險
血管硬化的隱憂
雞排在高溫油炸過程中，蛋白質的營養素會被破壞，形成「醣化蛋白質」，這種物質會損害血管的彈性，導致血管硬化。長期食用可能增加高血壓、中風及冠心病等心血管疾病的風險。
2. 致癌風險的提高
油炸時的高溫容易產生「多環芳香烴（PAHs）」等致癌物質，尤其是在高脂肪環境下更容易產生氧化物。經常攝取油炸食品，可能會提高腸胃癌、肝癌等癌症的風險。
3. 肥胖與代謝疾病的風險
炸雞外層的麵粉或麵包粉在高溫油炸後吸收大量油脂，熱量比原材料高出2-5倍，容易導致脂肪堆積，引發肥胖及代謝性疾病。建議使用氣炸鍋或烘烤方式來減少油脂攝取。
4. 腎臟負擔加重
雞排在醃製階段加入大量鹽分，炸完後再灑上胡椒粉或其他調味料，整片雞排的鈉含量常常超標。腎臟必須加倍工作才能排掉多餘的鈉，長期下來可能造成腎臟壓力，甚至提高腎病風險。
5. 心血管疾病風險增加
高油與高鈉的組合會讓血脂升高、血管收縮、血壓飆升，心臟負擔加重，增加中風、心肌梗塞的風險。
如何聰明享受雞排
去皮再吃：去掉麵衣和雞皮可以大幅降低吸油量與熱量，尤其是麵衣是最容易吸油的部分。
不加九層塔：九層塔非常會吸油，搭配著吃會攝取過多油脂。
不額外加調味料：雞排本身已經調味過，再加醬或調味料會讓鈉含量爆表，以原味為主比較保險。
搭配無糖飲料：已經吃炸物了，就別再喝含糖飲料，選擇無糖茶或無糖氣泡水，能減少身體負擔。
營養師的建議
營養師提醒，炸物的食用頻率、份量及搭配方式都很關鍵。如果已經吃了高油、高鈉的雞排，當天其他餐應多補充蔬菜、水分及原型食物，並盡量避免再吃鹹酥雞、薯條等二次重炸的食品，讓身體有喘息的空間。
▲ 雞排不只好吃！營養師揭「5大健康風險」。（圖／高敏敏營養師&白袍聯盟）
