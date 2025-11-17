雞排之亂延燒！台大學長「亮學生證」接力發四百份雞排

生活中心／綜合報導

台大上週上演一場離奇又荒謬的「雞排之亂」。一名自稱台大大氣系學生的網友預測颱風假失準，聲稱要在傅鐘前發 300 份雞排、珍奶賠罪，16 日吸引數百名民眾冒雨排隊，卻遭原 PO 放鳥，引爆各界怒火。就在外界譏嘲台大大氣系之際，昨晚 Threads 上突然跳出一名台大電機系學長自掏腰包宣布「明天學長來發四百份雞排」，強調不能讓母校被匿名鬧場者抹黑，讓整起事件急速反轉，再度成為網路焦點。

脆上一名自稱台大校友脆友昨（16）日晚間發文表示，看到匿名發文者放鳥數百名排隊民眾，「看不下去了」。他貼出手持台大學生證的照片，直言：「身為台大校友必須捍衛我們母校的尊嚴。」並宣布今（17）日下午三點將在台大傅鐘發放四百份雞排，「這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」。





雞排之亂延燒！學長「亮學生證」接力發四百份雞排 盼挽回台大尊嚴

該名自稱大氣系的同學在網路上發下豪語要發雞排。（圖／資料畫面）





該名學長今日中午再發文補充，認為匿名貼文無從確認身分，「無法排除外面的人假扮台大大氣的可能」，把整起事件怪到科系頭上，是對台大與大氣系不公平。他希望以實際行動澄清，「台大發雞排，沒在跟你匿名的。」。他也坦言，後續看到網友提醒「在校園辦活動需事先申請」，擔心造成校方困擾，特別向台大致歉，「造成台大的混亂，很不好意思，跟台大說聲抱歉。」但仍強調雞排已經在路上：「有排到的盡情享用吧。」。





雞排之亂延燒！學長「亮學生證」接力發四百份雞排 盼挽回台大尊嚴

不少民眾昨(16）到傅鐘下苦等不到「大氣系」承諾的雞排敗興而歸。（圖／翻攝畫面）









此事在社群上也掀起大量討論，不少網友對自稱大氣系的匿名原 PO相當不滿，直批「匿名的你還真的信喔」、「連發雞排這件事可能從頭到尾都是假的」，有人更質疑「他說不定根本不是台大的」。也有網友以幽默方式嘲諷：「了不起，負責」、「給一塊也好」、「第一次看到你發脆文居然是為了這個」。部分民眾則提醒勿盲目信任匿名貼文，認為事件反映出社群資訊真假難辨，直言「臺灣詐騙人口這麼多，一個匿名能發文的地方貼一堆貼文就能信」。也有人恭喜跳出來的學長，笑稱「下雨了，學長辛苦了」，整起事件引發的戲謔與質疑持續在網路延燒。













