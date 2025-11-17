雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明

台大大氣系有學生稱發雞排卻放鳥，後續有疑似原PO表示自己只是出於好玩，本週五將發雞排並現身道歉。翻攝自黑特帝大臉書



上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。

日前鳳凰颱風襲台，一名網友在「黑特帝大」匿名發文預測台北「至少會放2天颱風假」，若預測失準就會於11月16日在台大傅鐘下發放雞排和珍奶各150份，結果大批相信他會兌現諾言的網友至現場排隊等候，最後卻撲空，疑似原PO的網友事後還上網消遣前往現場的網友，言行相當囂張。

疑似原PO發文表示要更改發放的時間。翻攝自黑特帝大臉書

疑似原PO在匿名粉專發文怒嗆網友，態度相當囂張。翻攝自黑特帝大臉書

結果過了幾個小時，昨日晚間又出現一名網友自稱是先前宣稱要發雞排的網友，在同個粉專匿名發文道歉，坦承自己不是台大大氣系，也並非台大學生，「當初在匿名版自稱大氣系，發颱風假＋雞排文，只是因為自己感情和情緒問題，一時衝動想發洩，結果造成整個系、學校，還有無辜同學被牽扯進來。」

事後疑似是原PO的網友發出道歉文，坦承自己並非台大學生。翻攝自黑特帝大臉書

不過隔沒多久，又有一名聲稱自己才是原PO的網友匿名發文，除聲稱自己才是真正的原PO外，並表示要對台大大氣系全體師生、被提到的林姓同學，以及被他情緒波及的女生，還有去傅鐘排隊及被他耍到的人，都真心說一聲「對不起」，並表示「匿名不代表可以不用負責，這次是我極度幼稚、沒肩膀的行為，我會承擔後果，也會記住這個教訓，不再重蹈覆轍，希望這件事情到這裡可以畫下句點」。

事後又有網友出面發文，表示自己才是當事人。翻攝自黑特帝大臉書

不過兩篇道歉文都被不少網友質疑「這裡是匿名粉專，我怎麼知道你是不是真的那位」、「笑死，到底哪些人會相信？這篇匿名文搞不好又是另一個白爛掰的」、「請問是負了什麼責？承擔了什麼後果」。

相隔沒多久，「黑特帝大」上又再度出現一篇匿名貼文，聲稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」。該名網友於文中坦承，他並非台大學生，只是因為好玩發文，沒想到造成這麼大的風波，沒想到這麼多人被一連串的謠言、虛實交錯的訊息誤導，浪費大家的時間，並造成不良的社會觀感，「甚至有許多人因為吃不到雞排而生氣、譴責，這些都非我的本意，也背離了我原先發文的初衷。」

該名網友進一步表示，雖然他沒這麼多預算，但為了結束這一連串事件，已盡微薄之力在西門某雞排店訂購50份雞排，將於11月21日在公館捷運站2號出口外發放，「若有媒體朋友願意聽取我在此次事件落幕後的公開說明，也歡迎攜帶設備前來；屆時我將針對這一連串的雞排之亂作出公開聲明，並結束這場鬧劇。」

疑似當事人出面道歉。翻攝自黑特帝大臉書

不過多數網友仍抱持懷疑態度，紛紛表示「匿名發文可信度很低，沒有人知道投稿者是否為本人」、「裁判，可以騙了又騙嗎」、「狼人殺遊戲，其中有一篇發文是原 PO」、「誰來發集點卡給準備被騙第二次的人」、「說 300 份都排成那樣了，那 50 份不就……」、「應該真的有人會去排第二次」、「出面認錯才相信啦」。

