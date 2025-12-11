雞排人人都愛 但這片金黃美味雞排 其實是高油高鈉高熱量的三重bomb
大家打賭最愛說：「輸了的話我請大家吃雞排！」，雞排就像賭注界的指定獎品，人人都愛，但這片金黃美味雞排，其實是高油、高鈉、高熱量的三重bomb，吃多了不只會胖，還會真的「輸掉健康」…今天就帶大家看看這塊外酥內嫩的美食到底藏了哪些風險。
雞排5大危害 血管硬化 蛋白質在高溫油炸過程中 營養素會被破壞 還會形成「醣化蛋白質」 這種物質會損害血管彈性 導致血管硬化 不僅增加高血壓、中風風險 還可能引發冠心病等嚴重疾病
提高致癌風險 油炸時的高溫容易產生「多環芳香烴 PAHs」等致癌物 尤其是高脂肪＋高溫環境更容易產生氧化物 若經常攝取油炸食品 腸胃癌、肝癌等風險都會悄悄上升
易囤積脂肪、增加肥胖風險 炸雞外層的麵粉或麵包粉在高溫油炸後吸收大量油脂 熱量比原材料高出 2-5 倍 容易導致脂肪堆積 引發肥胖及代謝性疾病 建議可以使用氣炸鍋或烘烤方式 減少油脂攝取
加重腎臟負擔 雞排在醃製階段就會加入鹽分 炸完再灑胡椒粉或其他調味料 整片雞排的鈉含量常常直接爆表 腎臟必須拼命工作才能排掉多餘的鈉 長期下來容易造成腎臟壓力 甚至提高腎病風險
增加中風、心血管疾病風險 高油＋高鈉的組合 會讓血脂升高、血管收縮、血壓飆升 心臟負擔變大 中風、心肌梗塞的風險也跟著提高
這樣吃更健康 去皮再吃 把麵衣和雞皮去掉 可大幅降低吸油量與熱量 尤其麵衣是最容易吸油的部分
不加九層塔 九層塔非常會吸油 搭配著吃 會攝取太多油脂
不額外加調味料 雞排本身已經調味過 再加醬或調味料 會讓鈉含量爆表 以原味為主比較保險
搭配無糖飲料 已經吃炸物了 就別再喝含糖飲料～ 選無糖茶或無糖氣泡水 比較能減少身體負擔 也比較不膩
營養師小提醒 炸物吃的頻率、份量、搭配方式都很關鍵，如果已經吃了高油、高鈉的雞排，當天其他餐記得多補蔬菜、水分、原型食物，也盡量避免再吃鹹酥雞、薯條等二次重炸的食品，讓身體至少有喘息的空間，雞排真的好吃，是慰藉、是獎勵、是打賭文化的一部分，懂得聰明挑、替代吃法、降低負擔，偶爾享受沒關係。
