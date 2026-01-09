雞排妹宣布流產！死對頭陳沂發聲了「對於她的遭遇很遺憾」：祝早日康復

娛樂中心／台北報導

藝人雞排妹（鄭家純）昨（7）日透過社群平台證實流產消息，引發外界關注，而與她長期立場對立的網紅陳沂也在第一時間發文回應，坦言對雞排妹的遭遇感到遺憾，並公開祝福她早日康復。

陳沂表示，自己明白發表相關評論勢必會引發爭議，但仍選擇以最基本的人性出發，直言「報應不該發生在無辜的生命上」，強調即使立場不同，仍希望對方能好好調養身體。

陳沂在貼文中提到，許多人私訊詢問她對雞排妹流產一事的看法，她坦言外界可能期待她說出更制式、政治正確的安慰話語，但她認為最重要的仍是對生命的尊重與同理，「對於她的遭遇，我很遺憾，祝她早日康復」。

雞排妹（鄭家純）發文表示流產。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

鄭家純表示，半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週，醫生說有可能是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，沒想到昨晚開始她就少量出血，過2小時後出血量變多開始腹痛，立刻去急診。她發文提到：「在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續。」讓網友紛紛留言為她打氣安慰。

