雞排妹流產遭酸「舉頭三尺有神明」 網友怒轟仇女言論太噁心

32歲藝人鄭家純昨日透過社群平台發布長文，沉重宣布懷孕9週後胚胎停止發育的消息。她詳細描述流產過程，表示半個月前產檢時發現胚囊發育比預期晚了一週，醫師當時已預警若下次產檢未照到心跳，即為胚胎停止發育需終止妊娠。

前天傍晚，鄭家純開始出現少量出血，兩小時後出血量增加並伴隨腹部劇痛，隨即前往急診就醫。經陰道超音波檢查確認胎囊大小與半個月前相同，證實胚胎已停止發育。她在醫院期間陸續排出血塊，凌晨3點服用止痛藥後仍痛到無法入眠，凌晨5點再次被疼痛驚醒，反覆在疼痛與昏睡之間度過。

鄭家純流產消息曝光後，政治工作者周軒在社群平台轉發一則網友貼文，該網友稱「女人啊，無論妳長得再怎麼有姿色，莫忘舉頭三尺有神明」。周軒對此表示「剛剛看到這篇我真的傻了，拿人家的傷痛來消費，小草怎麼都這種的」。

此言論立即引發網友強烈反彈。有網友指出「早期流產機率快20%，拿這個來批評實在有夠沒水準又沒知識」、「懷孕初期本來就有超過一成的機率流產，沒常識的噁男才會看到這種事高潮」、「仇女這麼嚴重，真的非常可怕，感到非常噁心」。

回顧鄭家純的求子歷程充滿艱辛。她在2022年與日籍醫師Akira結婚後，曾因不適應日本生活導致憂鬱症復發，長期依賴助眠藥物。為了備孕，她將2025年設定為斷藥年，成功戒掉每日服用的4顆藥物，至流產前已成功斷藥5個月。

去年9月，鄭家純因檢測發現卵巢庫存量指標在一年內大幅下滑至1.98的安全邊緣，決定進行凍卵手術。她忍痛施打8支排卵針，最終成功取出13顆卵子並冷凍保存10顆，以確保未來的生育自主權。鄭家純經紀人回應，近期先生會陪她回台調養，感謝大家關心。

