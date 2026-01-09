雞排妹突爆懷孕9週流產！死對頭陳沂「16字發聲」

陳沂遺憾鄭家純遭遇流產。（圖／翻攝自鄭家純臉書）





鄭家純（雞排妹）與日本籍醫師Akira於2022年結婚，近日在社群發文透露，懷孕第九週時確認胚胎停止發育得終止妊娠，證實流產。與她立場對立的網紅陳沂對此發表看法：「對於她的遭遇，我很遺憾，祝她早日康復。」

對於鄭家純流產一事，網紅陳沂在臉書發文表示：「很多人來問我雞排妹小產？發表這個評論一定會上新聞，還有很大的機會被炎上，因為你們想看到我說的話應該是『人要心存善念』之類的⋯⋯我確實認為人要心存善念，但報應不該在無辜的生命上。」

陳沂說很遺憾鄭家純遭遇流產，但認為她不應該拿自己的悲劇去偷渡政治：「她發文表示因為自己的痛苦所以反對代孕法案通過，未來她如果不能生孩子，也絕對不會找代孕。我想說的是『妳不需要不代表別人不需要。』」她說建立完善的制度，才能避免非法黑市的出現。



