雞排妹鄭家純懷孕9週流產 中醫解析初期流產身心影響：修復不只在子宮

女星鄭家純公開懷孕9週流產經歷，中醫指出，初期流產對女性氣血與情緒影響深遠，調養需分階段、因體質而異。（圖片來源／鄭家純臉書）

女星鄭家純（雞排妹）近日在社群平台公開自己於懷孕第9週流產的經歷，同時表態反對《人工生殖法》修正草案中涉及代孕的方向，引發外界對女性生育選擇、制度倫理與身心承受的廣泛討論。

在制度與政策的辯論之外，這段親身揭露的生命經驗，也讓「流產」這個長期被低語、被忽略的議題，再次被社會看見。

廣告 廣告

鳴堂中醫體系醫療長、中醫師周宗翰指出，對許多女性而言，流產並不只是醫療紀錄上的一行文字，而是一段期待被迫中斷、身心同時受創的歷程。尤其是懷孕初期流產，常被外界以「週數還小」輕描淡寫，但當事人所承受的失落與震盪，卻不會因此減少。

「最令人揪心的，不是沒懷孕，而是失去」

長期投入婦科與不孕症調理的周宗翰指出，在臨床上，最讓醫師感到不捨的情況，並非患者尚未懷孕，而是「好不容易懷孕了，卻又流產」。不少女性在確認懷孕後，會暫時停止回診，不是因為身體不需要調理，而是因為過度小心，深怕任何介入都可能影響胎兒。

「所以當某一天，在掛號系統裡再次看到那個原本應該暫時不會出現的名字時，醫師的心往往會先沉一下，因為那通常代表狀況發生了。」周宗翰坦言，這樣的時刻，對醫師與患者而言都是沉重的。

他指出，流產從來不只是單一醫學結果，而是承載著期待、想像與未竟關係的失落事件。對女性來說，身體正經歷劇烈的荷爾蒙變化，心理則同時面對空白感、自責感，甚至對未來懷孕的恐懼。

中醫觀點：初期流產屬「傷胎」「小產」

從中醫角度來看，懷孕初期流產多屬於「傷胎」或「小產」範疇，核心病機與氣血突然耗損、腎氣受傷密切相關。

周宗翰指出，懷孕本身即是氣血重新分配的過程，一旦妊娠中斷，身體需要重新調整，若未妥善修復，可能影響後續月經規律、體力恢復，甚至影響下一次受孕條件。

他提醒，流產後的調養並非「立即大補」，而是需要分階段進行，否則反而可能造成反效果。

流產後調養3階段，不是補得越多越好

周宗翰表示，第一階段為「清瘀止血期」，重點在於協助子宮環境恢復乾淨，避免瘀血內停，讓身體完成自然修復；第二階段進入「補氣養血、修復子宮」的調理期，幫助生理節律逐步回穩；第三階段，才會依個人體質，進一步強化腎氣與生殖功能，為未來是否再懷孕做準備。

「不是每個人都需要走到第三階段，也不是每個人都急著再懷孕。」周宗翰強調，調養的前提，是尊重女性此刻的身心狀態，而非被外界期待推著往前走。

他也強調，體質不同，調理方向也會有所不同。

周宗翰指出，在臨床辨證上，流產後女性的體質表現差異相當大。有些人出現明顯疲倦、氣短乏力，屬於氣血兩虛；有些人情緒低落、胸悶易嘆氣，偏向肝氣鬱結；也有患者畏寒、腰痠、經期延後，顯示腎氣不足。不同體質，治療策略與用藥方向皆需個別評估，無法一體適用。

此外，部分女性在身體指標恢復正常後，心理狀態卻仍停留在失去之中，對懷孕議題產生逃避或焦慮。周宗翰指出，中醫在調理心肝、改善睡眠、穩定情緒方面，也能提供較溫和、長期的支持。

「流產不是失敗，而是一段需要被接住的過程」

「流產不是失敗，而是一段需要被好好照顧的過程。」周宗翰強調，無論女性是否準備再次懷孕，都值得在這段時間被理解、被修復，而不是被催促恢復正常、重新嘗試。

隨著社會持續討論人工生殖、代孕與生育制度，醫師也呼籲，不應忽略每一位正在經歷流產的女性。她們不是統計數字，而是真實承受過期待與失去的人，醫療的角色，也不應只是追求成功率，更應在失落發生時，成為接住身體與心的支持系統。

(原始連結)





更多信傳媒報導

正式踏入超高齡社會 「景氣衝7%成長、人口卻20%老化」 台灣一邊成長一邊老去

馬斯克發豪語：特斯拉將打造可抽菸的2奈米晶圓廠 工程師無塵衣穿更緊了

從被守護到守護者：養心素善會的公益行腳，看見不完美鏡頭下的真摯感動

