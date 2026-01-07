雞排妹驚傳流產！懷孕9周「狂掉血塊」 醫：無法預測...產檢最重要

藝人鄭家純(雞排妹)嫁給日籍小兒科醫師Akira後，7日她在社群上發文透露：「今天是我懷孕的第9週，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠。」現在仍「持續出血伴隨疼痛」。婦產科醫師仇思源指出，胚胎若真的停止生長，並非都會出現明顯的「警報」，狀態因人而異，因此需要透過「檢查」來確認。

鄭家純（右）與日籍老公Akira感情甜蜜，今天她PO文表示自己不幸流產。(圖/翻攝臉書)

鄭家純昨日(6日)傍晚開始少量出血，過2小時後出血量變多開始腹痛，就立刻去急診。她在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續處置。

廣告 廣告

鄭家純以自己的新鮮血淚經驗為例，半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週。當時，醫師說有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳就是確定停止發育，需安排終止妊娠。她說，早期流產的機率約15至20%，主因是胚胎染色體異常而發育停止。

按時回診並透過超音波與抽血追蹤胚胎的生長與心跳，仍是最穩妥的方法，也能讓孕媽咪更安心。 （示意圖／Pixabay）

仇思源在臉書專頁「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」發文說明，按時回診並透過超音波與抽血追蹤胚胎的生長與心跳，仍是最穩妥的方法，也能讓孕媽咪更安心。他強調，胚胎停止生長並沒有固定的徵兆，光靠感覺並不能判斷一切。

關於懷孕初期的身體變化，仇思源表示，隨著胚胎持續長大，體內的絨毛膜促性腺激素(hCG)會慢慢上升，有些人會出現噁心、嘔吐、容易疲倦等反應，也可能注意到驗孕棒顏色越來越深。若這些症狀突然減輕甚至消失，有時可能代表激素分泌改變，也可能是胚胎發育中斷的訊號。

延伸閱讀

影/男子遭逢巨變情緒失控 北醫門口隨機毆路人

劉冠廷放閃孫可芳「婚禮一定盯著她」 湊對蔡凡熙、9m88：緣分就在身邊

陳琬惠赴台東取經拜會饒慶鈴 回應藍白合「黨中央統一處理」