雞排妹驚傳流產！發文證實「半夜痛到叫出來」 再怒喊：反對代孕

藝人鄭家純（雞排妹）因外型亮麗、時常以犀利口吻針砭時事，引發廣大網友追隨，但稍早她卻公布令人心碎的消息；她指出，今（7）天本該是懷孕第9週，但昨天確認胚胎停止發育而終止妊娠（流產 ），目前持續出血伴隨疼痛。但即便如此，她仍表示，要繼續寫文討論立法院明天排審的《人工生殖法》修正草案；鄭家純直言說，對於藍白立委不論主張有償或無償代孕，在人權、倫理、孕母風險等各方面，都無法讓人接受。

鄭家純表示，有償代孕的本質，就是比海外代孕便宜幾百萬的交易行為；將孕母視為一個生產容器，讓不想生或沒辦法生的人，用錢買別人的器官來延續血緣，這就是商業代孕。她認為，家裡缺錢的婦女會被推出來賣子宮，承擔比非代孕孕婦高3倍的嚴重產婦併發症，講直白一點，就是用命賭博「能否成功生完還活下來」。

「而貧窮婦女進行商業代孕後，對她個人及其家人子女，又會帶來什麼身心上的長期影響？付錢的人不會在乎」，鄭家純直言說。至於無償代孕，她則表示，依照傳統華人社會對香火的執著德性，家中還沒婚育的年輕女性，會被情緒勒索、逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母，傳承血脈；已婚育的女性，甚至更容易被要求幫忙，畢竟有過生產經驗。

因此鄭家純也怒問：「自願利他的非親屬代孕者呢？當她們不幸在懷孕或生產過程中過世，她的家人若向委託人索取慰問金，不就是在否認該代孕者的高尚精神嗎？」。

她接著表示，目前35歲以下女性，使用人工生殖技術的活產率約35％，代表平均要經過2至3次懷孕週期才能成功。鄭家純強調，此數字的實際驗證，可從海外找代孕的分享文中看到；早期流產的機率則約15～20%，主因是胚胎染色體異常而發育停止。

鄭家純續指，以她自己的新鮮血淚經驗為例，半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週；醫生表示有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳，就是確定停止發育，需安排終止妊娠。

鄭家純接著說，昨天傍晚自己開始少量出血、過2小時後出血量變多開始腹痛，就立刻去急診；在醫院時，陸續排出血塊，照了陰道超音波確認，胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續。

鄭家純直言說，昨天晚上真的很痛苦，凌晨3點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡；接著累到睡著，凌晨5點又被痛醒，再一次邊痛邊叫，最後太累睡著。過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊。

因此她也反問，如果商業代理孕母像她一樣早期流產，根本領不到多少錢；而無償代孕者，除了單純利他情懷的孕母，那些被強迫的代孕者，要面對的會是理解大部分早期流產原因「跟孕母毫無關聯」的明理人嗎？鄭家純直言，所有的血與淚，最終都是懷孕的那一位獨自承受。

故鄭家純直言說，不希望台灣變成一個能用錢買子宮的社會，也不願看到避免被說交易器官，就在檯面上以無償代孕，掩飾會發生剝奪弱勢婦女的行為。她也表示，若自己之後無法順利懷孕生子，也不會去海外委託代理孕母，「血緣不保證帶來愛，原生家庭有問題的人都明白這件事不是嗎？」。

她更痛批，說到底，那些追求台灣代理孕母合法化的人，就是自私利己又想省錢而已，不管是有償還是無償代孕，「我都不相信委託人在孕母發生不幸時，能夠多有人性」。

