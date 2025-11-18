雞排沒完沒了？台大學生會喊「目標500份」不跑路 換取條件曝光

記者柯美儀／台北報導

台大電機系學長昨日下午3點發出400份雞排。（圖／記者柯美儀攝影）

台灣大學近日爆發「雞排之亂」，在電機系學長昨日自掏腰包發出400份雞排後，台大學生會也順勢推出「校務建言換雞排」活動，預計在校長任命會議前徵集全校學生意見，只要留言突破500則有效建言，將爭取預算發500份雞排回饋學生，更承諾不會跑路，「雞排在這，我們也在」。

台大學生會推出「校務建言換雞排」活動。（圖／取自台大學生會IG）

學生會在社群平台表示，校長任命會議將於12月13日登場，他們將代表學生與校內自治組織出席，向校方反映相關事宜。為蒐集更多聲音，學生會邀請同學在貼文下提出對校務、系務的建議，包括交通、空間、課程、學餐、住宿等，並承諾以「校務建言換雞排」，讓學生真正參與校務改善。

學生會強調，希望與同學一起討論「現在台大待改善之處」與「未來台大能發展的樣貌」。為提高參與度，學生會宣布只要留言突破500則有效建言，將「爭取預算發雞排」回饋學生，呼應近期校園討論度最高的「雞排」話題，盼同學把握機會提出看法，「讓發雞排成為校務改革的起點」，相關留言統計至11月25日。

