雞排珍奶撲空！自稱大氣系學生賭輸爽約 台大急發聲明澄清
日前一名自稱台大大氣系學生在網路上預測，鳳凰颱風襲台台北市至少放2天颱風假，若預言失準將於今天中午發放雞排跟珍奶，結果今天不少人前往台大排隊卻撲空。台大稍早發布聲明指出，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，呼籲全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本。另外，若要在台大校園舉辦活動，請依規定向主管單位提出申請。
一名自稱台大大氣系的學生11月9日在臉書粉專「黑特帝大」發文，賭上台大大氣系招牌，預測11月12至14日台北至少會有2天停班課，若少一天就請請100份雞排與珍奶」，若完全沒有放假就各請300份，結果預測失準，該名自稱台大學生發文稱願賭服輸，但因實在沒錢，珍奶改為100杯，雞排仍維持300片。
原定今天中午要在台大發放雞排跟珍奶，吸引大批民眾一早前往排隊，結果時間一到，該名自稱台大學生並未現身，讓大排長龍的民眾感到失望。
台大稍早發布聲明指出，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於臺大師生或特定學系，以免誤導社會。
台大表示，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。
台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另有吸引大型人潮活動擬於臺大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。
