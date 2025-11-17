雞排跳票爆內幕！傳淡江生遭劈腿...假冒台大大氣系發文報復

有網友爆料，祭品文的發文者其實是淡X大學畢業的賴姓男子。（圖／翻攝自臉書「黑特帝大」）





一名自稱台大大氣系學生的網友，在匿名社團發祭品文「賭上大氣系招牌」，預測台北將放至少兩天颱風假，還加碼承諾若預測失準，就要請數百份雞排和手搖飲。結果颱風假沒來，他雖再發文稱將在台大傅鐘下發放雞排，但當天中午人沒出現，約400名民眾撲空。事後又傳出爆料，指這名發文者根本不是台大生，而是淡X大學畢業生，還疑似為了報復大氣系前女友才出招，讓事件再度引發討論。

整起事件源自台大匿名社團「黑特帝大」。一名網友先在社團發文，自稱「賭上台大大氣系招牌」，預估11月12日至14日期間，台北至少會放兩天颱風假，若少一天就請100份雞排加波霸奶茶，若完全沒放颱風假，就要加碼請300份雞排和飲料。誇張的祭品文迅速在社群瘋傳，許多學生與網友都在等著看他會不會兌現承諾。

但颱風路徑變化，台北最終並未宣布颱風假，預測大翻車。該名網友接著再匿名發文，宣稱將在16日中午12點於台大傅鐘前、「現場發放300份雞排加珍奶」。消息一出，大批學生與民眾相約排隊，估計約有400人到場。沒想到時間一到不見雞排、也不見該名發文者身影。

對於校園湧入大量等待雞排的人潮，台大其後表示，相關貼文經匿名平台發布，無從確認發文者身分，也不確定是否為台大學生。校方強調，未經申請便號召人群聚集的行為違反校園公共空間使用規範，未來若再發生將依規定勸導或制止，並提醒發文者應自負法律責任。

爆料者稱，祭品文的發文者其實是淡X大學畢業的賴姓男子，疑因遭就讀台大大氣系的林姓女友劈腿、分手後氣憤，才匿名發文報復。（圖／翻攝自臉書「黑特帝大」）

就在外界仍關注雞排是否會發放時，「黑特帝大」又出現一篇實名爆料，指祭品文的發文者其實是「淡X大學畢業的賴姓男子」，並非台大大氣系學生。爆料者稱賴男於11月10日遭就讀大氣系的林姓女友劈腿、分手後氣憤難平，便匿名自稱大氣系，在社團發起颱風假打賭文，意圖「毀掉大氣系」，並強調手中握有相關證據。

爆料一出再度引發熱議，貼文在社群迅速擴散。雖然內容真假仍待查證，但網友已紛紛留言表示：「台大版最多非台大生的一集」、「這樣就想毀掉大氣系，想太多」、「沒雞排故事再多都是零」、「人言而無信，在哪念書都一樣」。

此外，為了替系上名聲止血，有台大地理環境資源學系學生在匿名平台發文，表示身為「原同家族的地學組」對於對方不守信感到羞愧，宣布將「代替大氣系償還祭品債」，聯手合作店家，於台北車站微風廣場的手搖飲店發放300多杯飲料。

