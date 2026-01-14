雞排過期8年被抓包 食藥署查輸入業者逾期食品35件開罰30萬元
食藥署執行輸入業者登錄情形稽查，查核對象共230家業者，今天結果出爐，多家業者被抓包申報不實、逾期食品等違規，共計裁罰新台幣54萬元，其中最嚴重者為貯存逾期食品高達35件、925公斤，包含肉品、油品、醬料等品項，甚至出現已過期8年的雞排，挨罰30萬元。
台灣多數食品仰賴進口，輸入原料、半成品及成品流通範圍廣，衛生福利部食品藥物管理署聯合各地方政府衛生局，執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」，今天公布查核結果。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴中央社記者，專案共計查核230家輸入業者，稽查項目包含食品業者登錄、一級品管、追溯追蹤、逾期食品、食品良好衛生規範（GHP）準則、產品責任險及來源文件保存等項目。
劉芳銘指出，其中有7家業者，分別因未訂定食品安全監測計畫、未建立追溯追蹤系統、追溯追蹤電子申報不實、逾期食品等違規，且經限期改善複查仍未合格，由轄管衛生局依法處辦，共計裁處54萬元。
劉芳銘表示，這次違規最嚴重的業者挨罰30萬元，衛生局前往稽查時，共發現5種類型產品過期，合計35件、925公斤，包含肉品、油品、醬料、麵製品、蔬果及水產加工品，甚至出現106年8月28日就到期的雞排，每一類各開罰6萬元。
另外，還有一家業者昨天才被公布輸入的印尼木薯餅檢出甜味劑糖精超標，今天再度上榜。劉芳銘解釋，邊境查驗出進口產品不合格，這次則是品管有問題，業者未依規定建立追溯追蹤系統，要求改善但仍未改善，因此開罰3萬元，不論在邊境、後市場查核，都會列入重點查核對象。
食藥署提醒食品輸入業者，應遵守食安法相關規定，並落實衛生自主管理、食品業者登錄及一級品管（食品安全監測計畫及強制檢驗）規定等措施，以維護國人飲食安全。
