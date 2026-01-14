雞排過期8年還在倉庫 高雄業者遭重罰30萬

「114年度輸入業登錄情形查核專案執行結果」，現場稽查情形。（食藥署提供／林周義台北傳真）

我國多數食品仰賴進口，食藥署去年2月起啟動「114年度輸入業登錄情形查核專案」，今公布結果，在230家輸入業者中，有9家不合格，合計開罰54萬元。開罰金額最高的是在高雄的「東侯實業股份有限公司」，多達5類、35件、925公斤的產品過期，更有雞排民國106年8月28日就到期，去年查獲時已過期近8年，相關產品都沒有流入市面。

為利於衛生管理機關稽查及輔導管理、即時掌握產品及業者資訊，食藥署去年聯合各地方政府衛生局於2月1日至10月31日執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」。本專案共計查核230家輸入業者，稽查項目包含食品業者登錄、一級品管、追溯追蹤、逾期食品、食品良好衛生規範（GHP）準則、產品責任險及來源文件保存等項目。

其中，3家業者未訂定食品安全監測計畫、3家業者未實施強制檢驗、1家業者未建立追溯追蹤系統經限期改善，複查仍不合格、1家業者查獲追溯追蹤電子申報不實、1家業者查獲逾期食品，上述違規業者皆已由轄管衛生局依法處辦，共計裁處54萬元。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，衛生局到「東侯實業股份有限公司」調查時，總共發現5種類型的產品過期，合計35件、925公斤，包含肉品、油品、醬料、面製品、蔬果跟水產加工品。每類各罰6萬，合計開罰30萬。

劉芳銘說，衛生單位到這家公司的日期是7月31日，發現現場過期最短的是去年7月29日到期的產品，也就是過期2天，而最長的則是106年8月28日就到期，是雞排，等於過期了近8年。所有過期產品都在倉庫中，沒有流入市面。

另有一家「西霸企業有限公司」昨才被公布輸入的印尼木薯餅檢出甜味劑糖精，今又被被公布不合格。劉芳銘說，他跟東侯不太一樣，昨天公布的邊境查驗，是進口產品不合格，此次則是品管上有問題。我們規定這家業者針對輸入業者必須做追溯，把產品的流向記下。然而，他沒有建立追溯追蹤系統，要求改善仍然未改善，因此被罰了3萬塊。這個業者不論在邊境、後市場查核，食藥署都會列入重點查核對象。

食藥署提醒食品輸入業者，應遵守食安法相關規定，並落實衛生自主管理、食品業者登錄及一級品管（食品安全監測計畫及強制檢驗）規定等措施，以維護國人飲食安全。

