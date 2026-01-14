雞排過期8年！高雄驚見「925公斤逾期食品」 食藥署重罰30萬

記者蔣季容／台北報導

114年度輸入業登錄情形查核專案執行結果，圖為現場稽查畫面。（ 圖／食藥署提供）

食藥署今（14）日公布「114年度輸入業登錄情形查核專案」結果，多家業者被抓包違規，其中高雄一家業者貯存逾期食品多達35件，雞排甚至過期8年，幸好未流入市面，依法裁處新台幣30萬元。

食藥署聯合各地方政府衛生局於114年2月1日至114年10月31日執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」。這次共計查核230家輸入業者，稽查項目包含食品業者登錄、一級品管、追溯追蹤、逾期食品、食品良好衛生規範(GHP)準則、產品責任險及來源文件保存等項目；其中3家業者未訂定食品安全監測計畫、3家業者未實施強制檢驗、1家業者未建立追溯追蹤系統經限期改善，複查仍不合格、1家業者查獲追溯追蹤電子申報不實、1家業者查獲逾期食品，上述違規業者皆已由轄管衛生局依法處辦，共計裁處新台幣54萬元。

食藥署今（14）日公布「114年度輸入業登錄情形查核專案」結果。（圖／食藥署提供）

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，在稽查高雄市「東侯實業股份有限公司」時發現業者倉庫中貯存逾期食品多達5種類、35件、總重925公斤，包括肉品、油品、醬料、麵製品、蔬果及水產加工品。其中雞排保存期限為106年8月28日，到檢查當日已逾期近8年，最終依法裁處新台幣30萬元，好在這些逾期產品均未流入市面。

食藥署提醒，食品業者未訂定食品安全監測計畫涉違反食品安全衛生管理法第7條第1項規定，未實施強制檢驗涉違反食安法第7條第2項規定，經命限期改正而屆期不改正者，皆依同法第48條，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。食品業者倘未建立食品追溯追蹤系統，涉違反食安法第9條規定，經命限期改正而屆期不改正者，可依食安法第48條，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；另未如實電子申報追溯追蹤資料，涉違反食安法第9條第規定，可依食安法第47條，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

