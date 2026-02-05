雞湯有海馬撿到寶！ 中藥行每隻賣「破千元」

民眾發現湯頭有一隻形狀完整的海馬，中藥行業者說，這可是高級貨。（圖／東森新聞）





喝雞湯撿到寶！民眾發現湯頭有一隻形狀完整的海馬，中藥行業者說，這可是高級貨，海馬營養價值高，能補腎壯陽，補血強身，一隻海馬要價破千元。

食材備齊再下鍋燉煮，無論是家裡自己煮，還是買市售冷凍雞湯包，都會習慣放入各式藥材進補，但就有民眾復熱後，發現竟然被加料。身形捲曲且輪廓清晰的黑色小海馬，還以為是誤放的塑膠玩具，但內行人一看就知道，這其實是撿到寶了。

中藥公會副理事長林琮凱：「全球海洋資源的匱乏，那整個漁獲量是完全往下，生產往下的那海馬的，它整個產量就一直慢慢的跌。」

廣告 廣告

在 Threads 查看

尤其這類海馬身形有大有小，但身價可都很嬌貴，以中藥行一大盒一斤重，市售價格就落在9到12萬，每隻約10公克，長度20公分比手掌還要長，就要破千元。業者透露曾遇過有客人特地買回家煲湯用，或者是浸泡在藥酒裡，用於治療哮喘、陽痿、不孕及體力衰竭等症狀，就是看準海馬本身營養價值高。

中藥公會副理事長林琮凱：「在通氣活血方面，效果非常好，有豐富的鉀鈉鈣鋰，所以它有很多人體必須要有攝取的元素。」

畢竟海馬除了含有高蛋白質，豐富鈣質還有膠原蛋白等等，不僅能補腎壯陽補血強身，長期被視為珍貴藥材，已經被列為瀕危物種，業者坦言市面上幾乎買不到新貨，只剩下庫存商品。中藥公會副理事長林琮凱：「台灣來講的話，它有相關的法規，限制海馬的進口。」

別再覺得雞湯裡出現海馬好像有點怪怪的，這藥材可是比雞腿還要貴上好幾倍，能遇到就算賺到。

更多東森新聞報導

獨家／年菜必備「日本乾干貝」飆漲！小顆一斤貴千元

「莊家班」麻油雞湯鍋遭亂倒糖 3嫌背後恐有藏鏡人

獨家／雞界「藍寶堅尼」！印尼黑毛雞一隻可賣「7－8萬」

