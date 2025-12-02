「雞湯桑」新菜單登場！聯名拉麵、炙燒明太子雞肉飯升級，4大亮點嚐冬季最迷人濃香

主打質感系用餐體驗的「雞湯桑」今年以更豐富的風味、更講究的細節迎接換季時節，這次品牌攜手八咫鳥居山師傅推出洋風聯名拉麵，並同步端出升級版的炙燒明太子雞肉飯與兩款全新串燒盛合，讓整套冬季菜單從湯頭、炙燒、米飯到蔬菜都有令人停不下筷子的亮點。為了讓饕客們更好掌握這波新品魅力，小編以4大亮點帶你走進這份暖心盛宴。

亮點1｜洋風技法打造冬季最迷人濃香

聯名主角「奶油培根拉麵」售價298元，是居山師傅用他擅長的創作性拉麵手法，將經典洋風濃湯與日式拉麵重新融合的作品。湯頭以奶油堆疊出潤厚卻不黏膩的滑順感，入口時有一種讓人瞬間卸下冬天疲倦的柔軟。上桌時那條煎到微酥的煙燻培根，是整碗風味的靈魂，鹹香在湯裡越泡越迷人。麵條充分吸附奶香，口感飽滿而不沉重，是屬於冬季限定的濃郁告白。12月31日前，品牌更推出雙人套餐，會員到店還有機會獲得台拉祭2週年紀念衣，讓這碗季節風味多了點儀式感的期待。

廣告 廣告

亮點2｜炙燒明太子雞肉飯升級成主角

升級後的「炙燒明太子雞肉飯」售價258元，一端上桌就以香氣擄獲人心。雞腿肉經直火炙燒，油脂被逼出後留下鮮嫩與焦香，與特製明太子醬的濃郁海味交疊出讓人一吃就陷入的鹹香層次。搭配溏心蛋、雞肉丸、泡菜與清爽生菜，整碗味道飽滿卻不沉重，適合冬天也能吃得舒服的一款米食。

亮點3｜展現雞肉不同部位的魅力

首次登場的「燒鳥盛合」售價99元，是雞湯桑把居酒屋經典品項帶進餐桌的用心。雞腿肉多汁、雞胗彈牙、雞肉丸外酥內軟，每一串都以大火鎖住肉汁，並在烤製過程中反覆刷上特調醬汁。香氣濃而不躁，咬下去時能感受到炭火加持的溫度，配上一旁的韓式泡菜，整份吃完會覺得暖意剛剛好。

亮點4｜蔬菜盛合讓冬季炭烤更輕盈

「蔬菜盛合」售價89元，是這波新品裡的小清新。櫛瓜、玉米筍與豆皮經由高溫直火稍微焦化，邊緣帶一點煙香，內裡保留蔬菜本身的鮮甜。主廚沒有把味道做得太複雜，以醬汁輕輕帶出香氣，再以泡菜平衡口味，整份吃起來乾淨而有存在感，是肉食與湯麵之間很舒服的調節款。

延伸閱讀：

【Threads上紅什麼】拉亞漢堡現炸「生甜甜圈」爆紅！甜點控公認必吃口味是這款

2025冬季限定甜點大戰開打！open it.、亞尼克、GODIVA...必吃清單，螞蟻人吃起來

哈根達斯Ｘ《動物方城市2》聯名登場！尼克、茱蒂絨毛杯套限量贈，冰淇淋火鍋超萌必吃

pastaio noodle café秋季菜單！台味豆汁麵顛覆想像，香草燉梨布蕾吐司必吃

君尹Brisé秋季新菜單！以感官繪製秋日味覺地圖，6大必吃亮點太誘人

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026年菜推薦！農曆新年這樣吃超幸福，各國料理輕鬆帶回家圍爐

● 耶誕甜點打卡熱點！哈根達斯疊疊樂聖誕樹、遠東香格里拉《巧克力冒險工廠》夢幻登場