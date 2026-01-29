雞湯送暖 周春米關懷獨居長者 (圖)

台北市 / 綜合報導 國共論壇將於2月3日在北京舉辦，這次主題定調為智庫交流，國民黨主席鄭麗文今(28)日在中常會上也喊話，中國是我們的親人，要和平寫下歷史；但民進黨立委沈伯洋也反批，親人會用飛彈對著你、斷你的邦交國嗎？另外針對國台辦證實將「旅遊議題」擺在第一位，陸委會也發出聲明表示，任何團體未經政府授權不得與對岸進行政治性協議。中國遊客來台2019，在故宮前拍張照中國人來台旅遊，人數一年不如一年，根據最新統計，2025年台人赴中490萬人次中人赴台55萬人次，不過就在國民黨要赴中前，中國文旅部再發布新版，「大陸居民赴台灣地區旅遊合約示範文本」，國台辦也證實國共論壇重啟，並將「旅遊議題」排在第一順位。國民黨高雄市長參選人柯志恩說：「這個交流如果實質上是，完全鎖定在這些(民生)議題上面，我想台灣人民的眼睛都是非常的雪亮。」民進黨高雄市長參選人賴瑞隆說：「如果國共論壇的前提是在於，完全接受習近平的一國兩制，接受一個中國，消滅中華民國的話，那台灣人民是不可能接受的。」28日國民黨副主席蕭旭岑才開記者會，要公布國共論壇細節，就引起高雄市兩黨參選人隔空互槓，或許怕被放大檢視傷害南部選情，睽違九年的論壇定調智庫交流。議題設定在非政治性領域，內容聚焦觀光旅遊交流產業交流合作環境永續發展，但這回赴中除了將會面國台辦主任宋濤，據了解此次國共論壇，鄭麗文特別指示黨中央與對岸研商，希望國民黨與中國建立起來的平台，和中國產官學界進行交流進一步對相關產業有幫助，也被視為春節後的鄭習會舖路。國民黨主席鄭麗文說：「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人。」立委(民)沈伯洋說：「請問親人會用飛彈對著你嗎，親人會說要血洗你嗎，親人會斷你的邦交國嗎，親人會通緝你嗎。」隨著國民黨出發前夕陸委會也發出聲明，任何團體未經政府授權不得與對岸進行政治性協議，隨著國共論壇即將登場，也在藍綠之間開啟新戰場。 原始連結

華視影音 ・ 22 小時前 ・ 6 則留言