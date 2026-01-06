雞王發威》卜蜂拚賺一個股本 鄭武樾：方向對自然有結果

2026年開春，食品大廠卜蜂成為投資市場焦點。高齡90歲、紅光滿面的卜蜂董事長鄭武樾，昨（6）日揭開2025年的亮眼成績單，前三季EPS高達7.94元，全年「賺超過一個股本」幾乎已成定局。面對外界驚嘆傳統食品業也能變身「獲利怪獸」，鄭武樾謙遜中帶著自信，他直言：「經營方向對了，自然就會有結果。」

EPS大噴發 挑戰一股本的吸金密碼

「外界看我們賺翻了，但我看的是風險。」鄭武樾6日公開現身，他多次強調，2025年對許多企業而言是挑戰重重的一年，產業因原物料波動、戰爭頻仍、全球供應鏈因地緣政治與關稅政策而緊繃，然而卜蜂卻在這樣的亂世中大獲全勝。2025 年前三季營收208.52億元，雖然營收規模與往年相若，但獲利品質卻出現質變，稅後純益年增超過8成。

這份讓投資人驚豔的成績單，來自於對「時機」與「成本」的精準解讀。鄭武樾指出，儘管去年底國際局勢因美國關稅政策心理預期而波動，但卜蜂憑藉著長年建立的垂直整合模型，有效抵銷了進口成本的衝擊；他點出，去年黃豆、玉米等原物料價格雖然有過起伏，但透過大宗物資的採購節奏管控，加上飼料價格的適時微調（每公斤約漲 0.6 元），讓毛利率站穩了20％以上的高標，這在傳統「賣肉」的行業中是極其罕見的表現。

股東最關心的紅包錢 老董：我心裡有數啦

對於廣大的存股族來說，卜蜂去年的大豐收，最直接的連結就是今年的配息。面對媒體與追問2026年（發放2025年度）的股利政策，依照過去卜蜂穩定的配息風格，當年度獲利創下歷史新高，股息自然水漲船高。

對此，鄭武樾才在法說會上曾幽默地推託：「這要經過董事會通過，我不能一個人說了算。」但隨即又不敵眾人期待，大方鬆口：「希望能讓股東滿意，應該會比過去高。」當大家試圖追出確切數字時，他露出一抹意味深長的微笑說：「我心裡有數啦！」這句「心裡有數」，讓產業分析師普遍預估，卜蜂今年的現金股利極可能挑戰新高紀錄，甚至不排除有加碼驚喜，要讓一路相挺的股東們「很有感」。

不畏亂世變局 2026年的「穩定成長」劇本

雖然2025年寫下的基期極高，但鄭武樾對於2026年的展望依舊樂觀，維持「穩」字訣。他坦言，雖然目前運費、匯率及原物料價格仍處於高檔，但卜蜂的體質已經大幅優化；並強調，經營要「穩定中求成長」，尤其在面對全球氣候變遷與地緣政治變數下，企業更需要靈活應變。

鄭武樾指出，即便2026年外部環境仍有委內瑞拉局勢、運費調升（如每噸從170美元調至200多美元）等變因，「但民以食為天，只要方向對，我們不怕挑戰。」對他而言，2025年的輝煌只是證明了策略正確，如何讓這隻「金雞母」在下一個年度繼續穩健下蛋，才是他老人家心中最重要的布局藍圖。