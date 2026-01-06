雞王發威》桃園廠4月點火年產30億 鄭武樾如何讓卜蜂變獲利王？

面對台灣少子化與消費形態劇變，90歲的卜蜂董事長鄭武樾不僅沒有退縮，反而大玩「斜槓」轉型，在2026年初，親自揭露卜蜂的轉型三部曲，包括桃園新廠4月正式投產、自創品牌「六星炸雞」、「六星便當」進攻連鎖通路，甚至神祕地透露已打進中部高科技廠區的自助餐市場。他直言，卜蜂早已不再是單純的農牧業，「我們要做迎合時代需要的產品，因為產品內容要一直改變。」

桃園廠4月產能全開 垂直整合的「最後一哩路」

「經營方向對了，自然就有結果。」鄭武樾在談到桃園畜產肉品分切廠時，眼中閃爍著自信。這座籌備多時的新廠預計在今年4月正式運轉，主要針對肉品分切與深加工，不僅能增加每日500到600頭豬的分切量，更被寄予厚望，預計每年可貢獻約30億元的營業額。

廣告 廣告

鄭武樾指出，這座廠的意義在於「全方位的品質管控」，桃園廠將全力爭取CAS與HACCP兩項重量級認證，這是打進學校團膳與頂級超市的「門票」。他強調，以飼料餵養、垂直整合才能有效降低非洲豬瘟與禽流感的風險，而這座廠的啟用，意味著卜蜂將從「原物料供應商」轉型為「精緻肉品供應商」，直接與消費者的餐桌面對面。

卜蜂自創品牌「六星炸雞」、「六星便當」來接觸終端客群。（圖／取自六星炸雞臉書）

六星炸雞、自助餐連鎖 卜蜂拚轉型

除了生產端的投資，鄭武樾更看好「Ready-to-eat」（即食食品）的爆發力。觀察到台灣少子化、生活節奏加快，消費者對微波即食或拆袋即食的需求大幅增加，「我們不只是在做農牧，是在做食品加工。」他表示，目前卜蜂正積極開發銀髮族與即食商機，並透過自創品牌「六星炸雞」、「六星便當」來接觸終端客群。

目前，「六星」系列在全台已有約10家店，主要集中在中部地區，更令人意外的是，卜蜂已成功打入中部高科技廠區的「自助餐」通路。鄭武樾透露，站穩中部市場後，未來將逐步往北部、南部拓展；他豪爽地說：「產品內容要一直改變，要做大家需要的東西。」這場從「工廠」到「餐飲通路」的跨界，正是卜蜂對抗市場天花板的奇招。

防疫與經營並重 鄭武樾的食安保衛戰

談到2026年的挑戰，鄭武樾最念茲在茲的依然是食安。「防疫風險隨時都在，所以我們堅持以飼料餵養，降低病毒風險。」他提到，近期國際禽流感疫情頻傳，台灣雖有零星案例，但因管控得當，預期影響不大。

展望未來，鄭武樾將2026年定調為「穩定中求成長」。即便運費成本從每噸170美元漲到200多美元，他依然維持審慎樂觀，包括桃園新廠、自創品牌、以及科技廠區的自助餐布局，都是為了讓卜蜂從傳統農牧跨向「生活食品專家」。這位食品業的老戰士正用他的方式宣告：只要「民以食為天」不變，卜蜂的轉型就沒有終點。