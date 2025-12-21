雞肉店員工拍片模仿張文！「蹲地學丟煙霧彈」遭炎上 老闆急發聲：已開除

一名雞肉店員工昨天（20日）PO出在高鐵月台模仿張文丟擲煙霧彈的影片，引發撻伐。（圖／翻攝當事人TikTok）

27歲犯嫌張文19日持煙霧彈及利刃在台北市台北車站及捷運中山站一帶連續犯案，造成4人死亡、11人受傷的重大傷亡事件，震驚全台。然而事件發生隔日，卻有爭議影片在網路流傳，引發強烈撻伐。沒想到，一名雞肉店員工昨天（20日）竟PO出在高鐵月台模仿張文丟擲煙霧彈的影片，引發撻伐。對此，業者緊急回應了。

據了解，有網友20日晚間發現一名疑似「黃媽媽私房雞肉」的員工，在TikTok上傳影片，內容為其站在高鐵月台，蹲地模仿嫌犯投擲煙霧彈的動作，並以寶特瓶假裝道具，畫面中還標註「高鐵沒煙霧彈」，甚至加上「搞笑影片」等標籤。影片曝光後，立即引爆網友怒火，認為行為極度不當、缺乏同理心。

對此，黃媽媽私房雞肉老闆於深夜緊急發布聲明，表示對員工行為深感歉意，並親自出面鞠躬道歉，向社會大眾、事件受害者及其家屬致上最深的歉意，強調將嚴肅檢討並加強內部管理。

黃媽媽私房雞肉說明，爭議影片中的人物為公司員工，並非品牌負責人。該員工過去曾因應行銷企劃需求，於官方產品介紹影片中「飾演」老闆角色，此僅為影片腳本與人設，並非事實，「造成大眾對經營者身分的誤解，以及誤以為這是老闆本人的立場，我們深知是過去行銷操作上的思慮不周，對此我們致上最深的歉意。」

業者表示，該爭議影片係由該名員工於其「私人抖音帳號」自行拍攝並上傳，絕非由本公司官方帳號發布，然因前述的「角色扮演」因素，導致界線模糊，讓大眾誤以為這是公司默許的行為，「對此，我們承認在員工社群行為規範與管理上確有嚴重疏失，責任責無旁貸。」

負責人強調，在當前的社會氛圍下，任何針對暴力事件的模仿、戲謔或玩笑，皆踩踏了道德底線，本品牌對此類行為採取「零容忍」態度，我們不做任何辯解，唯有深切反省，目前相關爭議影片已全面刪除，涉事員工已即刻解除職務，不再任職於本公司。

此外，公司內部已啟動檢討機制，即日起凡涉及「黃媽媽私房雞肉」之所有宣傳與拍攝，嚴格限定僅能透過官方認證帳號發布，並停止任何易造成身分混淆的角色扮演行銷，「黃媽媽私房雞肉在地經營，仰賴的是顧客長期的信任與支持。對於因此次事件感到失望的朋友，我們完全理解並尊重您的決定；對於願意給予我們改正機會的顧客，我們將以具體的行動重建信任。」

