即時中心／林韋慈報導

嘉義52歲、曾有酒駕前科的羅姓男子，2024年8月才服刑5個月出獄，2025年11月某日上午，在嘉義市仁愛路一處大賣場前，竊取停放機車上懸掛的雞肉飯便當。機車騎士返車時發現便當失竊，隨即報警處理。警方調閱監視器畫面循線追查，查獲羅男涉案。嘉義地檢署檢察官聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院一審依竊盜罪判處拘役10日，如易科罰金，得以新台幣1萬元折算，全案仍可上訴。

判決指出，羅男於2023年間因酒駕公共危險罪遭判刑5個月確定，並於2024年8月服刑期滿出監，卻又再度犯罪。去年11月8日上午11時許，他行經嘉義市仁愛路一間大賣場前，見一輛機車上掛有雞肉飯便當，趁四下無人之際徒手竊取後迅速離去。

被害機車騎士返回時，發現價值約80元的便當不翼而飛，憤而報警。警方調閱現場監視錄影器畫面後，鎖定羅男行蹤，通知其到案說明。羅男到案後坦承犯行，惟便當已遭食用完畢，警方未能查扣贓物。

嘉義地院法官審酌，羅男四肢健全、心智成熟，卻未循正當途徑獲取財物，僅為生活所需而犯下竊案，且事後未與被害人達成和解。考量其犯後態度、竊盜手段及所竊財物價值低微等情狀，判處拘役10日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。另犯罪所得雞肉飯便當依法應沒收，惟未扣案，將追徵其價額。

原文出處：快新聞／雞肉飯不可忍！嘉義男偷機車上便當 遭報警判拘役10日

