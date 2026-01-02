雞胸肉不能這樣吃！恐害血糖失控 身體越來越累

忙碌的午餐時刻，很多人都選擇以超商的即食雞胸肉當作午餐。即食雞胸肉既方便又含有豐富的蛋白質，乍看之下確實是很合理的午餐選項，只是即食雞胸肉有一個不為人知的陷阱。

沒吃脂肪 恐害蛋白質白吃了

「雞胸肉脂質含量不足。」日本北里大學北里研究所醫院副院長暨糖尿病中心主任山田悟強調，一旦熱量攝取不足，吃進身體的蛋白質也會受到破壞，無法供給身體熱量，更不可能成為製造肌肉等細胞的原料。

山田悟表示，有些人會擔心，為了轉化為能量而受到分解的蛋白質，會產生一種名為尿素的物質，可能會對腎臟造成負擔；但事實上有研究指出，並不需要擔心腎臟負擔過大，因為吃進身體裡的蛋白質，若是沒辦法生成肌肉、幫助內臟新陳代謝，才更為可惜。

少吃脂肪 每天少消耗300大卡

最重要的是，蛋白質和脂質是各自以獨立的機制，來預防、改善用餐後的高血糖問題。山田悟強調，一旦攝取過少脂質，預防用餐後高血糖（醣類疲勞）的重責大任，就落在即食雞胸肉裡的蛋白質上，無法讓脂質共同分擔；萬一在下午又吃了甜食當點心，就會因為中午沒有攝取到脂質，導致醣類疲勞。

話說回來，大部分人之所以喜歡吃「即食雞胸肉」，根本不是因為想要讓蛋白質成為能量來源，而是將蛋白質當作「建構身體的原料」，同時避免攝取過多熱量而已。

不過，幸好有研究指出，若是減少攝取脂質（與減醣相比），身體消耗的熱量一天會減少約300大卡（也就是代謝降低），因此減少吃脂質對身體毫無益處。請大家在享用即食雞胸肉時，也別忘了補充脂質。

◎ 本文摘自／《控醣：真正改善疾病的飲食法，血糖不失控，還能瘦8公斤！》山田悟 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章