雞腿便當賣120元遭嫌貴！老闆「公開成本」反問：你覺得能賺多少？

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生活中心／張尚辰報導

許多網友質疑為何一份雞腿便當要賣120元，就有一名業者直接公開便當成本回應「那你覺得一顆便當能賺多少呢？」圖非當事店家。（示意圖／資料照）

近年來物價持續上漲，一份便當售價突破百元已逐漸成為常態。近日就有一名便當店業者表示，經常被顧客詢問為何一份雞腿便當要賣到120元。對此，他直接公開便當成本，並反問網友，「那你覺得一顆便當能賺多少呢？」貼文曝光後，引發熱烈討論。

該名業者在Threads發文指出，許多人好奇一份雞腿便當為何售價高達120元，因此他決定公開成本明細。其中，雞腿成本約35元，配菜約20至30元，餐盒約6元，電費與瓦斯費約2至3元，另外還需負擔人事成本、店面租金、運輸費用等各項支出。

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他也提到，經營便當店並非只是將食材煮熟販售而已，每天都得提早起床備料，營業結束後還要進行清潔、整理及收店工作，因此忍不住反問，「那你覺得一顆便當能賺多少呢？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「有些人只會看食材成本，卻忽略其他營運支出」、「不貴，再便宜下去反而不敢吃」、「台中有些雞腿飯甚至賣到140元，所以120元其實還算正常值」、「沒在菜市場走跳的人才會嫌便當貴」。

此外，也有同樣經營便當店的業者分享看法，「雞腿一次1000隻可能變10元，但結論是小店家很難生存」、「方便詢問雞腿哪邊拿的嗎？我拿到39至43元左右」、「這些我們做生意的都知道要算成本，而消費者，他只在意他花多少錢買這份餐點」。

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