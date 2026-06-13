雞腿便當120元貴嗎？業者公開食材成本結構 同行嘆：客人都不知道

一名便當店老闆提到，120元的雞腿便當，光是雞腿就要35元。（示意圖／photoAC）

物價年年漲，薪資追不上，不少外食族發現小吃、便當、小火鍋等愈來愈貴。就有一名便當店老闆發文公開「雞腿便當賣120元」的成本結構，除了主菜、配菜，還有包材、水電、人事與租金等隱形支出，引起不少同行共鳴。

這位在宜蘭羅東開便當店的業者於Threads發文分享，許多人會問「雞腿便當為什麼賣120元？」其實直接從成本來看，雞腿約35元，配菜約20至30元，餐盒6元，電費瓦斯約2至3元，且還未算入人事、房租、油錢等等，加上每天一早就得備料，賣完還要收店清潔，「那你覺得一顆便當能賺多少呢？」

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貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「說真的120元不貴，自己炸、買，都不止那些成本，那些人大量買才有那價格」、「不貴，再便宜下去反而不敢吃」、「有些人就只會看食材成本，然後其他全部不算進去」、「毛利抓50很正常，其實不貴，如果外面能吃到毛利40的已經是超佛」、「沒在菜市場走跳的人才會嫌便當貴」、「便當都要嫌貴的人，活在這個世界真的很辛苦，CP值已經算宇宙最高了」、「相較之下，我覺得義大利麵就莫名其妙的貴」。

也有人說，「方便詢問雞腿哪邊拿的嗎？我拿到39至43元左右」、「台灣溫體雞很難壓價錢」、「餐盒含蓋6元也太便宜」、「你還少算了白飯跟附湯、提袋」、「沒賺一半都是賠，上面材料包裝漲，中間吸收，變成我們賺少，客人當然不知道我們成本，只有想到貴，賺很多概念」。

還有人指出，「做便當很競爭利潤低，我同學本來在賣便當一天要炒7、80樣菜，請5個員工累的半死也賺不多，現在改賣韓式海苔飯捲輕鬆多了」、「沒人質疑你們成本問題，只是質疑物價為何飆漲這麼快」、「重點是有些店家跟著漲，然後弄得又貴又難吃」。

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