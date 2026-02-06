雞蛋下重本！迪化街現場手做6層蛋捲三根200元

台北市 / 綜合報導

越靠近過年，台北年貨大街，每天熙來攘往，過年氣息更濃厚，許多民眾專程來採買零嘴點心過年開吃，有現場手工製作蛋捲，紮實六層，口感酥脆，三根就要200元，還是吸引許多民眾嘗鮮，而年貨中的主角之一魷魚絲，一斤約680元左右，比四年前一斤400到600元上漲，但民眾說過年就是要吃點零嘴，才像過年！

躲不了十五也躲不了初一，因為根本躲不到除夕，年貨大街買的零食，爸爸媽媽得先藏櫃子裡，櫃子裡裝了哪些卡路里，喔不是是那些好東西，眼見為憑，現場一層一層手工捲的蛋捲，側面都是紮紮實實的六層，主打一個酥脆。

廣告 廣告

不過一盒三根兩百元，民眾走過路過聞香下馬，價錢有嚇到嗎，試吃民眾說：「很大根好吃就值得。」店家說：「我們用雞蛋才能酥脆成本比較高。」年年魷魚絲，年年要有餘，但買了魷魚絲，錢包有多少剩餘，2022年一斤400到600元，從23年突破一斤600元，就再也沒下來，魷魚絲一斤680元，魷魚片捲一斤700元。

民眾說：「通貨膨脹都還好，魷魚絲過年還是要有該買還是要買。」過年就過個開心年，三餐只吃七分飽，另外三分零食吃到飽，祝自己新年招財進寶，民眾說：「該花還是要花，到這邊吸收人氣，出來轉，氣才會轉，馬上有錢，承你吉言。」

原始連結







更多華視新聞報導

過年避「雷零食」？ 冬瓜軟糖.生仁.金幣巧克力上榜

加拿大台商辦年貨大街 媽祖逗陣與民同歡

台南首場年貨大街開跑 近百攤眷村美食超吸客

