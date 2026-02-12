雞蛋不要再放冰箱門旁邊！專家揭正確擺法延長新鮮度

雞蛋富含蛋白質與多種營養成分，是國內家庭餐桌上的常備食材。台北農產運銷公司日前透過社群平台分享雞蛋選購與保存的正確方法，特別指出一項常見的保存誤區。

根據台北農產說明，許多民眾習慣將雞蛋擺放在冰箱門邊的蛋架上，然而這種做法實際上是保存雞蛋的一大地雷。冰箱門因頻繁開關，溫度變化與震動較大，容易影響雞蛋品質，加速變質風險。台北農產建議，雞蛋買回家後應整盒直接放入冰箱內部冷藏區，避免置於門邊位置。

在擺放方式上，專家建議採取「鈍端朝上、尖端朝下」的方法。國立台灣海洋大學食品科學系副教授張正明解釋，雞蛋的氣室位於鈍端，此處需要進行氣體與濕氣交換，鈍端朝上擺放有助於維持氣室穩定，進而延長雞蛋的新鮮度。相反地，冰箱門的晃動與溫差可能讓雞蛋品質每日下降。

在選購方面，台北農產指出，市面上雞蛋主要分為洗選蛋、非洗選蛋與標章雞蛋三種類型。消費者購買時應查看包裝標示，優先選擇具有可溯源標章的產品，來源清楚較有保障。張正明副教授補充，市售散裝雞蛋多為未經清洗版本，表面可能沾有糞汙，衛生條件較差，不建議選購。

關於蛋殼顏色的差異，台北農產說明，紅蛋與白蛋的區別主要源於母雞品種不同，蛋殼上是否有斑點也與品種相關。蛋黃顏色則受到飼料成分與品種影響。無論蛋殼或蛋黃呈現何種顏色，營養價值大致相同，民眾可依個人偏好選購。

台北農產強調，雞蛋雖是日常食材，但從選購到保存都有許多細節值得注意。掌握正確的選購標準與冷藏方式，選擇有標章可溯源的產品，並將雞蛋整盒放入冰箱冷藏室內部，採取適當擺放方式，才能確保雞蛋維持最佳新鮮度，降低變質風險，讓民眾吃得更健康安心。

