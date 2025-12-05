雞蛋也有身分證，編碼藏著餐桌上的選擇題！【獨立特派員】

雞蛋溯源追出毒蛋身世 編碼還有哪些重要資訊？

2022年元旦起，當時仍為農委會的農業部，正式實施「雞蛋噴印溯源標示」制度。洗選蛋逐顆噴印編號，民眾只要上網輸入編號，就能查出每一顆蛋的身世歷程。

2025年11月爆發芬普尼毒蛋事件，衛生單位正是透過溯源碼，迅速鎖定來源牧場，召回15萬顆雞蛋，為國內首例透過溯源碼公布問題蛋品的案例。

第一行為蛋雞牧場、洗選場。第二行數字是蛋進浴場的日期。而右下角的英文字母相當重要，總結了母雞的一生。（圖／獨立特派員）

古金紫補充說明，這個B就代表Barn，表示這個雞蛋是平飼的飼養方式。

平飼生產–母雞住在寬敞的室內，隨時都可跑跑跑，放牧的編碼是F(Free-range)，代表母雞能踩泥土、曬太陽，與平飼一樣能洗砂浴。O(Organic)為有機–環境與食物需符合有機無毒的要求，市面上相對少見。至於E(Enriched cage)和C(Conventional cage)–都是籠飼，差別在E的空間大一些，設施較多元。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，台灣2012年的蛋雞飼養，99.9%都是國際間普遍要開始廢除的格子籠飼養。走到2025年，比例是7：3。

根據2024年農業指標資料，全台蛋雞超過4603萬隻，年產蛋量創近10年新高，達89億顆。（圖／獨立特派員）

蛋殼越紅代表越營養？ 專家破除常見迷思！

牧場主人周怡君，大學念獸醫系，先生同樣在畜牧產業打拚。2019年，他們接手桃園龍潭這座雞舍，讓已經從實驗室走進家庭的周怡君，改與母雞為伴。

友善雞蛋農周怡君表示，門幾乎都是開著，讓牠們自由進出。好天氣牠們就會自己出來，下雨天會自己進去。有時候下雨了，還是會有一些雞不想回家，在外面淋雨，跟小朋友一樣。

周怡君長年觀察，每一隻雞都有牠的性格，連帶下的蛋，風味上也可能有些許差異。

周怡君解釋，營養成分其實是取決於牠的飼料，但是放牧或是平飼的母雞活動量比較大，牠的蛋反而更結實。

蛋白分層清楚，是新鮮的證據，而蛋黃的顏色來自飼料中的成分。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏強調，母雞最主要的三種食物成分就是黃豆、小麥、玉米。蛋黃一般來說比較偏黃色，可是現在強調越紅越好，這是一個很大的迷思。

迷思還有，別再以為紅殼的就是放山雞。

陳玉敏進一步說明，牠生出什麼樣的蛋殼顏色，完全取決於母雞的雞種。很多人會騙消費者說，紅殼的是放山養的雞。

真正影響雞蛋品質的，不是外殼有多紅、蛋黃多橘，而是那隻雞怎麼被對待。在平飼或放牧的環境裡，母雞才有安心的產蛋空間。

頭頂有玩具、腳下有草地，但幸福放牧雞的數量，僅占全台約 1%。（圖／獨立特派員）

什麼是友善雞蛋？ 消費者的選擇題

周怡君的牧場，是少數符合「友善雞蛋聯盟」與「動物福利標章」規範的場區。這兩項認證門檻不低，由「台灣動物社會研究會」推出，得通過定期稽核，才能保留資格。依照認證標準，平飼每平方公尺、不可超過九隻雞。每十隻雞，至少要設一個飲水器。

台灣動物社會研究會稽核員許嘉忻解釋稽核項目，包含檢查有沒有都有水，也要觀察一下飲水器的高度有沒有符合雞的高度。還要看巢箱裡面的人工草皮有沒有乾淨、沒有破損。

此外，光照與空氣品質，也有嚴格規範。雞糞分解會釋出氨氣，味道刺鼻；但在友善飼養的雞舍裡，氨氣不容易累積。

友善雞蛋農雲晉彬分享，我這裡離市區很近，很多朋友經過這裡，甚至不知道這裡是養雞場。

政府過去幾年，推出低利貸款等輔導措施，希望蛋農逐步轉型友善飼養，但動物福利團體認為，若缺乏明確的落日條款，籠飼仍難以真正退場。蛋殼上的噴印標示，不只為了追溯食安源頭，更是一道消費者可以參與的選擇題。

