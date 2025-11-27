雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎

雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。

研究指出，與籠養蛋相比，牧場飼養的雞蛋含有約3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6與Omega-3的比例低5至10倍。 （示意圖／Pixabay）

蔡佩玲在其臉書粉專「菜菜藥師 來一碟專注」中分享，許多人習慣每天早餐食用雞蛋，認為這是安全的選擇，但實際上可能不知不覺攝取了Omega-6含量過高的蛋品。她強調，長期食用Omega-6過高的食物，恐使身體處於慢性發炎狀態，對健康造成潛在威脅。

飼養環境是影響雞蛋品質的關鍵因素。蔡佩玲引述2022年發表於《Foods》期刊的研究指出，與籠養蛋相比，牧場飼養的雞蛋含有約3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6與Omega-3的比例低5至10倍。研究比較了三種飼養方式，發現籠養蛋的雞隻僅有8×8英吋的活動空間，壓力高導致蛋品質不佳；非籠養的空間稍大但仍顯擁擠；而牧場飼養的雞隻活動空間超過100平方英尺，能自然覓食，產下的蛋中Omega-6顯著下降，脂肪酸比例更為理想。

許多人每天早餐食用雞蛋，認為是安全的選擇，但實際上可能不知不覺攝取了Omega-6含量過高的蛋品，恐使身體處於慢性發炎狀態。 （示意圖／Pixabay）

「雞越自由，能快速走動，產下的蛋越健康。」蔡佩玲表示，雞蛋不僅能補氣血、安神、養脾胃，若選擇含有優質Omega-3脂肪酸的蛋品，更能讓能量更穩定、專注力更清晰、身體修復更有效率。

為幫助消費者選購更健康的雞蛋，蔡佩玲提出四項原則：

一、優先選擇放牧蛋或有機蛋，不要只看蛋黃顏色

二、若預算有限，可平日食用洗選蛋，週末補充一至二盒放牧蛋或有機蛋

三、烹調方式也會影響營養，水煮蛋、溏心蛋的營養價值優於煎蛋或炸蛋

四、搭配蔬菜水果食用，營養更均衡且不易燥熱

