雞蛋別放冰箱門「尖端要朝下」！專家示警1動作：細菌恐入侵

記者蔣季容／台北報導

雞蛋是家家戶戶冰箱中的常備食材。（示意圖／資料照）

雞蛋被譽為「理想的營養庫」，幾乎是家家戶戶冰箱中的常備食材。不過，關於雞蛋的保存、挑選與健康影響，坊間流傳不少迷思。營養師楊斯涵透露，盒裝洗選蛋不宜再清洗、散裝蛋應煮前再洗，保存方式也會影響新鮮度。此外，蛋殼與蛋黃顏色不等於營養高低，料理方式與用油量才是熱量關鍵。

雞蛋買回家別先清洗

楊斯涵在臉書表示，超市販售的盒裝洗選蛋，已在工廠完成清洗與殺菌，蛋殼表面仍保有天然的角質保護膜，回家後若再以清水沖洗，反而會破壞保護層，增加細菌入侵與變質風險，因此不建議再清洗。至於傳統市場的散裝蛋，若表面有髒污，建議先以乾布或紙巾擦拭，並在烹煮前再以清水洗淨即可。保存時則應將雞蛋圓鈍端朝上、尖端朝下，並放置於冰箱內部層架，避免因門邊溫度波動影響新鮮度。

廣告 廣告

紅蛋比白蛋營養？

不少民眾也常被蛋殼與蛋黃顏色所迷惑。楊斯涵說明，蛋殼顏色的差異主要來自雞隻品種，紅殼蛋與白殼蛋在營養價值上並無顯著不同；蛋黃顏色深淺則與飼料中所含色素有關，顏色較深不代表蛋白質或整體營養較高。相較之下，新鮮度才是挑選雞蛋時最重要的關鍵。

楊斯涵指出，在料理方式上，雞蛋的熱量差異往往來自烹調用油。水煮蛋或蒸蛋幾乎不需額外油脂，熱量約70至80大卡，是最推薦的吃法；茶葉蛋雖熱量不高，但需留意鈉含量。相對地，煎蛋、炒蛋因吸油量大，熱量明顯上升，而歐姆蛋或班尼迪克蛋等早午餐料理，因加入奶油、起司或醬料，熱量與飽和脂肪更是驚人。

雞蛋常見迷思。（圖／翻攝自臉書楊斯涵營養師的美味生活）

膽固醇高不能吃蛋？

楊斯涵強調，人體血液中的膽固醇約七至八成由肝臟自行製造，飲食影響比例有限，真正需要注意的是飽和脂肪與反式脂肪的攝取。一般健康成人每天吃一顆全蛋屬於安全範圍，高血脂或心血管疾病患者則可依醫囑調整攝取量。只要掌握少油、適量原則，雞蛋依然是日常飲食中的優質營養來源。

更多三立新聞網報導

孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人

菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍

加熱菸新制2/1上路！入境攜帶200支免稅 搞錯1事最重罰500萬

全台濕冷！今入夜急凍探11度 下波「更強冷氣團」這天殺到

