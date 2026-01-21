雞蛋嚴重滯銷 花蓮庇護工場籲各界伸援

拿著水桶走入雞舍，已在此工作2年多的阿欽每天除了收蛋外與擦蛋外，還要檢查每隻雞的健康；另一位阿華更久，8年的職能訓練讓他在這裡找到了肯定自己的方式。

記者詢問：「你接觸這些雞會不會害？這樣的工作好玩嗎？」

黎明方舟畜牧場學員阿華回應，「不會。好玩，可以跟雞互動。」

黎明方舟畜牧場是一間位在花蓮壽豐鄉、專門幫助心智障礙者進行畜牧職能培訓的合法畜牧場，除了有產銷履歷驗證、動物福利認證外，還榮獲花蓮第2屆百大伴手禮，但這麼好的產品，現在卻面臨嚴重滯銷。

黎明方舟畜牧場職業資源發展中心主任何宗遠表示，「其實這些雞蛋都是近期所生的蛋，那因為在農曆年前的關係，目前還沒有訂單來支持我們來完成這些訂購，所以很希望大家能夠多多支持。」

實際算算糧藏區貨架上雞蛋已累積快要7000顆，如果再賣不出去，預估農曆春節後蛋存數量會破萬，至於為何會滯銷？可能跟遷移場區後行銷不足有關。

花蓮名產業者劉瑞祺呼籲，「我想這樣的蛋不只有意義，而且更健康，所以我想希望烘焙的同業們大家一起來使用這些健康雞蛋，一定可以來提升自己的企業形象。」

方舟畜牧場目前共有2000隻伊莎蛋雞，以EN菌飼養來維持場區清潔，平倉式的雞舍外還有放牧區可避免雞隻緊迫，雞蛋則是採人工擦拭以增加保存期限，希望能夠獲得社會大眾肯定，也幫助心智障礙者，繼續做畜牧職種培訓。