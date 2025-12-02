雞蛋怎麼挑？外觀、顏色、蛋黃深淺這樣看

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

1. 外觀乾淨、殼面微粗才是新鮮蛋

購買雞蛋時，蛋殼表面應稍微粗糙、不光滑，且不能沾有雞毛或雞糞，以避免沙門氏菌污染。

散裝蛋 ：建議在使用前再快速清洗，並馬上擦乾，避免細菌透過蛋膜跑進去。

洗選蛋：已經清洗與檢查過，買回家後直接冷藏即可。

2. 不必迷信：褐色蛋殼比較營養？小顆土雞蛋比較好？

專家強調：

蛋殼顏色 ≠ 營養價值 ，紅蛋、白蛋營養其實差不多。

大小只是品種差異，不代表比較健康。

所以不需要特別花高價去買標榜土雞、有機或特殊營養的雞蛋。

3. 蛋黃顏色深不代表更營養

金黃或橘色蛋黃，多半和飼料有關，例如加入胡蘿蔔素。

真正的新鮮好蛋，是：

蛋殼厚實

蛋黃完整緊實

拿起來沉甸甸

蛋黃顏色反而不是關鍵。

4. 想確認品質？煮成水煮蛋就知道

最能吃出雞蛋原味的就是水煮蛋。

新鮮好蛋煮熟後：

沒腥味

自然蛋香濃郁

口感彈Q

不加調味也好吃。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·芬普尼蛋流向9縣市！「同品牌不同日期」的蛋也有問題嗎？ 專家給答案

·15萬顆芬普尼雞蛋流入市場！為何雞蛋常溫賣、回家卻要冷藏？ 專家揭真相