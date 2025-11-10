雞蛋檢出芬普尼殘留 中市督導業者下架啟動稽查

（中央社記者郝雪卿台中10日電）衛福部食藥署公布市售雞蛋檢出農藥芬普尼殘留，15萬顆雞蛋流向9縣市；台中市政府今天表示，已督導包括全聯、楓康超市及2家蛋行執行下架措施，並同步啟動稽查作業。

食藥署表示，經彰化縣衛生局清查，這批問題雞蛋來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號，於昨天檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市9縣市的全聯、楓康等販售通路商。

台中市食品藥物安全處今天發布新聞稿說明，接獲通報後第一時間督導業者執行下架措施，並同步啟動稽查作業，要求相關販售通路及蛋商立即配合處理，全面防堵風險流通，確保市售蛋品安全無虞。

食安處公布，到目前為止，各通路下架情形，其中楓康超市鮮健盤蛋進貨2460台斤，預防性下架481台斤、售出1979台斤；鮮健4日鮮蛋進貨420盒，預防性下架122盒、售出298盒；鮮健巨的卵（白殼雞蛋）預防性下架20盒、售出54盒。

全聯福利中心部分，食安處表示，截至目前為止，進貨量尚未提供，已完成各店預防性下架，品項及數量分別是富翁洗選蛋預防性下架147盒、香草園洗選蛋預防性下架949盒。

食安處指出，還有2家蛋行，其中1家進貨55籃（1籃20台斤），售出1040台斤（52籃）、退貨60台斤（3籃）；另1家蛋行進貨160籃，合計3200台斤蛋品已全數售予散客。

楓康超市今天也發布聲明指出，相關批號蛋品均已配合衛生局完成預防性下架，消費者如有購買到這些批號產品，可憑發票或實物到原購買店，由各分店人員協助辦理退貨、換貨事宜。（編輯：陳仁華）1141110