雞蛋檢出芬普尼殘留 雲林38家販售點全下架加強抽檢

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）食藥署9日表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向雲林縣等縣市的全聯、楓康通路；雲林縣衛生局今天再前往38家販售點確認商品下架，近期將配合中央，加強市售雞蛋抽檢。

食藥署表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。

衛生局長曾春美說，8日啓動查察縣內37家全聯及1家大全聯販售點，經查有問題的雞蛋都已全面預防性下架，今天將再派員前往此38家販售點，確認是否確實全面下架。

衛生局提醒，民眾若有到全聯購買此批雞蛋，可持發票或產品，向原購買商退換貨，同時衛生局將配合中央，加強市售蛋品稽查抽檢。（編輯：陳仁華）1141110