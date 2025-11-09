雞蛋檢出芬普尼超標 共15萬顆流向9縣市 緊急下架回收
全聯：已配合下架 消費者持發票可原店退貨
衛福部食藥署今天表示，彰化縣衛生局抽驗雞蛋，檢出市售雞蛋農藥殘留芬普尼超標，共15萬顆、9品項問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，目前已緊急下架回收停售。食藥署呼籲，消費者應停止使用問題雞蛋，通路商全面提供退貨回收服務。
全聯發布聲明表示，全聯、大全聯依規定下架相關批號商品，消費者可憑原交易完整發票，到原購物店辦理退貨。
衛生福利部食品藥物管理署今天傍晚公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量0.03 ppm，不符合規定。
食藥署說明，根據《動物產品中農藥殘留容許量標準》規定，雞蛋農藥殘留芬普尼代謝物殘留容許量標準為0.01 ppm，已由彰化縣衛生局要求業者立即下架回收該蛋品，並停止販售，同步將該蛋品來源畜牧場資訊提供地方農政機關，進行源頭管理及移動管制。
食藥署表示，經彰化縣衛生局清查，這批雞蛋來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號，昨天檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，約15萬顆蛋品流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市9縣市的全聯、楓康等販售通路商。
由衛生局下架回收停售該畜牧場來源蛋品，應下架回收的市售包裝蛋品共9項，包含四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）、巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）、大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）。
另外，還有富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）、四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）、香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）。
食藥署呼籲，消費者應停止使用上述雞蛋，通路商全面提供退貨回收服務，將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留抽驗，確保食品安全，讓消費者安心選購。
高雄市衛生局發布訊息表示，11月7日接獲彰化縣衛生局通知，該縣殼蛋產品共3品項疑似農藥「芬普尼」超標，並流向高雄市，當日隨即派員至進貨商全聯實業股份有限公司所屬鳳山分公司稽查。
經查業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分之四季巨蛋（白殼）14盒（效期114/11/21）、初卵頭窩蛋（白殼）28盒（效期114/11/21）、悠活鮮蛋（白殼）200盒（效期114/11/11）。
衛生局表示，稽查當日現場僅剩餘四季巨蛋7盒、初卵頭窩蛋21盒及悠活鮮蛋3盒，當場即要求業者下架，並主動通知購入該批產品消費者。
衛生局指出，11月8日接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未依指示主動積極通知消費者，衛生局將依違反《食品安全衛生管理法》，針對全聯實業股份有限公司裁罰新台幣6萬以上、2億元以下罰鍰。
衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品，向原購買商提出退換貨，若對業者販售食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心，或1950消費者服務專線尋求協助；並呼籲業者，務必遵守食品安全衛生管理相關規定，若發現食安疑慮，應主動下架並通知消費者，善盡企業責任，維護消費者安全與健康。
針對蛋品事件，全聯發布聲明指出，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者可憑原交易完整發票，至當時購物的分店，將全力協助辦理退貨。
其他人也在看
高市早苗才談「台灣問題」 前日相稱：是中國內政不應干涉
日本首相高市早苗7日於眾議院預算委員會答詢時指出，「台灣有事」可能會成為日本「存立危機事態」，依現行制度下能出動自衛隊，8日前首相鳩山由紀夫則在X發表高見，指稱台灣問題是「中國內政」日本不應干涉，不過他9月間獲邀中共九三閱兵，不顧兒子、眾議員鳩山紀一郎反對，仍親自赴約出席，親中立場不言而喻。鏡新聞 ・ 1 小時前
最新／日本東北外海規模6.7強震 第一波海嘯已抵達「岩手縣」
即時中心／顏一軒報導最新消息！日本時間今（9）日傍晚5時03分（台灣時間下午4時03分），日本東北外海，發生規模6.7的強震，震源深度只有10公里，屬於極淺層地震，岩手縣和宮城縣最大震度達到4級，氣象單位還針對岩手縣等地發布「海嘯注意報」，第一波海嘯已經在台灣時間下午4時30分，抵達岩手縣的宮古市、大船渡以及釜石港，原本預計最高可達1公尺，不過大船渡市實際觀測高度為10公分。民視 ・ 3 小時前
影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光
每日郵報報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日出席一場公開對談，無預警遭一名律師衝上台高喊要遞交傳票...聯合新聞網 ・ 4 小時前
颱風鳳凰海警估明午後發布、11日發陸警 北部宜花慎防豪雨
中央氣象署今天表示，目前颱風鳳凰強度達中颱上限，11日將北轉接近台灣，預計明天午後發布海警，11日上半天發布陸警。明天、11日受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，雨勢最顯著，大台北、宜花地區慎防豪雨等級以上降雨，且愈晚雨勢越明顯；氣溫方面，北部及東北部明天整天約攝氏22至24度，中南部高溫則有30至32度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
農藥芬普尼殘留！15萬顆雞蛋緊急回收 「9品項曝光」已流入9縣市
食安風暴再起？食藥署今天（11／9）表示，彰化縣衛生局清查，發現某一畜牧場生產之雞蛋檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，一共約有15萬顆蛋緊急下架回收，目前已流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，呼籲民眾立刻停止使用相關批號雞蛋。太報 ・ 2 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 2 小時前
【本日焦點】鳳凰颱風最新路徑曝 專家：防大量致災雨／鄭麗文追思吳石 陸委會重砲譴責／「鐵飯碗」開缺甄試 到考率54％
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.鳳凰颱風最新路徑曝 專家：防大量致災雨 2.鄭麗文追思吳石 陸委會重砲譴責 3.「鐵飯碗」開缺甄試 到考率54％ 4.網傳蕭美琴IPAC演說巨資交換 府方駁斥 5.法虎鯨影片激起同情與怒火 真實情況曝Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 小時前
這疾病首次入列全球10大死因排行榜！每年悄奪150萬人命
太陽報報導，醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）一項最新研究指出，因早期幾乎沒有症狀而號稱「沉默殺手」的慢性腎臟病...聯合新聞網 ・ 4 小時前
人多到可塞滿10個大巨蛋！拿信貸補房貸？全台雙貸族平均負債逾740萬
房價居高不下，全台同時背有房貸、信貸的「雙貸族」創歷年新高。住商機構根據聯徵中心資料指出，截至2025年7月，雙貸族人數達40.4萬人，較疫情前暴增近十萬人，若以大巨蛋座位4萬人估算，可塞滿10座大巨蛋。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 10 小時前
港星海俊傑淚求醫藥費！愛妻急性肝硬化「我不是騙子」
香港男星海俊傑8日突然上傳一段求助影片，聲淚俱下表示老婆莫家慈急性肝硬化，需要籌150萬元港幣（約為新台幣278萬元），以進行肝臟移植手術，付不出醫藥費的他請求各界協助。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 4 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 4 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
歡慶豬肉解封 台南後壁農會發千碗免費滷肉飯 民眾搶翻天
豬肉剛解封，擁有全台最大稻米與洋香瓜種植面積的後壁區農會，9日在洋香瓜農特產展售會中，應景推出1000碗滷肉飯與洋香瓜免費吃，民眾排隊瘋搶，農會布穀館周邊湧現人潮，今年洋香瓜產量增加，價格上漲，更打開新加坡外銷市場，對瓜農來說是最好消息。中時新聞網 ・ 6 小時前
中職》古久保健二率隊奪冠後功成身退 將卸下樂天桃猿總教練一職
中華職棒樂天桃猿球團今天（9日）證實，日籍總教練古久保健二將卸下總教練一職，正式結束他在桃猿的執教階段，離任前，古久保也含淚向球員們一一道別。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
市售雞蛋檢出芬普尼 15萬顆流向9縣市急回收
（中央社記者陳婕翎台北9日電）食藥署表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。中央社 ・ 2 小時前
中共威脅對沈伯洋全球抓捕 陸委會譴責：迫國人自我審查 形塑寒蟬效應
[Newtalk新聞] 中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，中共官媒《央視》今（9日）公布一則影片「起底台獨沈伯洋」，引述對岸法學教授指出，中國可透過國際刑警組織，發出紅色通緝令在全球對沈伯洋進行抓捕。對此，陸委會發聲明嚴厲譴責，批中共企圖將恐嚇對象除我國立委外，更擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應。 陸委會發佈聲明指出，針對中共官媒今發布影片，除對我立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法，陸委會予以最嚴厲譴責。 陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰。「我們認為，這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。」 陸委會強調，包括本案在內，我們也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保新頭殼 ・ 4 小時前