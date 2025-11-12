雞蛋檢出芬普尼15萬顆流向九縣市 食藥署：四天已回收2萬多顆
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，約15萬顆問題雞蛋流向九個縣市。食藥署今天表示，自11月8日至今天，四天內已下架回收約2萬多顆雞蛋，回收作業持續進行中，後續將直接銷毀收回的雞蛋；針對芬普尼蛋來源的文雅畜牧場，已全面進行移動管制，並啟動逐批採檢程序。
彰化縣衛生局日前驗出洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，連續七年市售雞蛋未驗出芬普尼殘留破功，約15萬顆問題雞蛋流向九個縣市，11月8日通知相關衛生單位，預防性下架溯源碼I47045蛋品，衛生福利部食品藥物管理署9日傍晚正式對外公布消息。
食藥署副署長蔡淑貞今天向媒體說明最新進度，截至昨天，初步統計已回收約2、3萬顆雞蛋，回收作業持續進行中，由於有食安疑慮，後續將直接銷毀收回來的雞蛋。
蔡淑貞表示，目前問題雞蛋確定來自文雅畜牧場，洗選蛋有溯源碼，即便是散裝雞蛋，也可以掃描QR Code溯源，民眾如有疑慮，建議可選擇不吃、丟棄，或至購買處退貨回收；至於丟棄方式，民眾可配合環境部垃圾回收政策處理。
農業部稍早公布最新檢驗結果，文雅畜牧場的蛋雞羽毛也驗出含芬普尼，且數據比雞蛋高，疑雞農為驅除寄生蟲違法噴藥。
媒體追問，食藥署會不會因此擴大市售雞蛋檢驗範圍？蔡淑貞重申，此案是食藥署與衛生局合作的長期監測計畫，主動發現，目前是單一牧場問題，衛生單位會持續監測，並與農業部合作。
食藥署長姜至剛曾說明，I47為畜牧場編碼、045為洗選場，這類編號的洗選蛋，提醒民眾辨識、不吃、退貨。若買到相關編號蛋品，即便已開封，也可以持發票至原購買處退貨。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
15萬顆毒雞蛋流竄！市場婆媽怕爆問「散裝蛋怎麼分辨？」 菜販出面解答了
近日，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，經追查發現毒雞蛋來自同一畜牧場，總共有15萬顆雞蛋以不同品牌流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等10縣市之全聯、楓康等販售...CTWANT ・ 1 天前
怕買到毒蛋 婆媽急問「市場散蛋」怎麼看？ 資深菜飯回應了
怕買到毒蛋 婆媽急問「市場散蛋」怎麼看？ 資深菜飯回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
15萬顆芬普尼雞蛋流向9縣市 4天回收2萬多顆
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）15萬顆芬普尼雞蛋流竄9縣市，食藥署今天說明，11月8日至今，4天時間回收約2萬多顆，仍持續進行中，至於出問題的文雅畜牧場已全面移動管制，並啟動逐批採檢程序。中央社 ・ 23 小時前
吃芬普尼毒雞蛋恐傷肝、腎？醫揭密：「3類人」是高危險群
市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼」，15萬顆毒雞蛋流向9縣市。胸腔暨重症醫師黃軒指出，吃到1顆「略超標蛋」不至於立即中毒，因為人體可代謝排出，重點在於「長期、頻率與劑量」，每天吃7至8顆恐致慢性中毒，而兒童、孕婦及肝腎病患者，須注意影響神經系統的風險，建議盡量吃熟蛋，選擇有信譽的品牌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化畜牧場雞羽複驗芬普尼超標27倍 同業：恐誤用環境用藥
雞蛋檢驗出芬普尼超標的彰化縣文雅畜牧場，日前複驗雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物，再度檢出芬普尼代謝物，分別超標3倍、27倍及13倍。不過，飲用水、飼料及周邊農田土壤皆為零檢出。外界推測，可能是雞舍未清空後使用環境用藥所致，藥物由雞隻羽毛進入體內；實際原因仍待檢調進一步釐清。中時新聞網 ・ 23 小時前
健保財務缺口明年將增至1千億元 石崇良直呼「讓我睡不著」
衛福部長石崇良日前拋出補充保費改革構想，引起社會強烈反彈。石崇良今（12）天表示，今年健保總額若加上公務預算近新台幣9467億元，明年健保總額預算加上額外公務預算，總經費將超過1兆元大關，雖可挹注產業中廣新聞網 ・ 19 小時前
又檢出芬普尼！畜牧場複檢「雞蛋、羽毛仍超標」 農業部：全案送檢調
日前彰化文雅畜牧場部分批次雞蛋檢出含超量經濟動物禁藥芬普尼，為追查汙染源，近日再度抽驗該案場雞蛋、蛋雞羽毛、飲用水、飼料及農田周圍土壤，結果今日（11/12）出爐，其中雞蛋與蛋雞羽毛再度檢出超量芬普尼。農業部表示，已可確認排除飼料及鄰田汙染，全案將移送檢調偵辦。太報 ・ 1 天前
普發一萬2類民眾11/12入帳 13日起開放查詢登記結果
（中央社記者呂晏慈台北2025年11月12日電）普發現金新台幣1萬元上路，財政部今天表示，先前於預登記期間完成登記並經系統檢核成功，或者符合直接入帳資格的民眾，普發現金於11月12日入帳。財政部今天說明，民眾凡於11月5日起至11月9日預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。同時，財政部補充，針對目前已例行性領取政府津貼或年金的民眾，包含勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，這類民眾不用做任何登記或申請動作，普發現金亦將於11月12日直接匯撥至其個人帳戶。財政部提醒，請民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，另「全民+1政府相挺」官網自11月13日起開放民眾查詢登記結果，若因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，民眾也可改採ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）等途徑領取普發現金。財政部表示，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電中央社財經 ・ 1 天前
恐被吃下肚了？15萬顆毒雞蛋流竄全台9縣市 4天僅回收3萬顆
彰化縣文雅畜牧場所生產的雞蛋被驗出殺蟲劑「芬普尼（Fipronil）」殘留超標，約15萬顆問題蛋流入9個縣市，其中有12萬顆鋪貨大型通路通知業者下架，其餘3萬顆散蛋亦已啟動緊急下架回收。食藥署今（12）日公布最新回收進度，從公告發布至今4天，全台僅回收約2至3萬顆。太報 ・ 23 小時前
文雅畜牧場農藥超標「雞蛋3倍、羽毛27倍」 全案移送檢調釐清
文雅畜牧場生產的雞蛋被檢出芬普尼超標後，彰縣府追查蛋品流向並通知相關縣市衛生局下架15萬顆雞蛋，食藥署於10日指示該場暫停出貨，並要求逐日逐批送驗。彰化縣動物防疫所與農業處畜產科於10日及11日兩度進場採樣，首批共採集雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水2件、飼料2件及周...CTWANT ・ 6 小時前
15萬顆芬普尼蛋流竄 市場散裝蛋怎辨別？菜販教看
彰化縣一處畜牧場生產的雞蛋驗出農藥芬普尼超標，15萬顆雞蛋流入市面遭勒令下架，問題蛋有8成來自大型通路商，包裝盒上有批號可查，但散裝蛋該如何辨別？新莊公有市場菜販廖炯程表示，傳統市場的散裝雞蛋，籃子外側都貼有「雞蛋溯源標籤」，只要掃QRcode，就能知道該籃雞蛋的來源、檢驗狀況、批號日期。中時新聞網 ・ 1 天前
吃到芬普尼毒雞蛋怎麼辦？醫師：多喝水「無法」有效排毒
彰化縣衛生局抽驗出產自縣內文雅畜牧場的雞蛋芬普尼超標，衛生局擴大將10月3日至11月5日間該畜牧場所產雞蛋共15萬顆蛋全數下架，並持續追查污染源，有民眾就好奇，若誤食毒雞蛋，多喝水能不能排毒，醫師強調，過量或長期暴露才會對人體造成影響，「多喝水」有助健康，但無法有效加速芬普尼或其代謝物的排毒。中時新聞網 ・ 1 天前
如何辨別高麗菜壞掉？日廚師曝「腐敗3警訊」
據《Yahoo! JAPAN》報導，Papuchan表示，自己特別喜歡高麗菜這種用途廣泛、價格實惠的食材。無論是切絲做成沙拉、與肉片一同快炒，還是加入湯品中，都能展現不同風味。然而，正因為高麗菜常出現在餐桌上，辨別它是否已經腐壞的能力格外重要。Papuchan為此也以專業廚師的角度...CTWANT ・ 5 小時前
桃園颱風假！龜山員工被主管要求台北上班 「1句話」引眾怒
桃園市長張善政根據氣象預報，表示沿海與山區已達停班課標準，平地風力也面臨陣風10級、平均風力7級的情況，因此宣布今（11）日停班課1天。不過，卻有一名居住在桃園龜山的員工，被老闆要求要照常進公司上班，只因公司位在台北，這讓同事聽後相當不滿，貼文發出後，一票網友紛紛留言譴責該公司主管的做法，建議原PO快點去勞工局舉發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新採檢又驗出一顆「毒雞蛋」！ 食藥署：連蛋雞羽毛也含芬普尼
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 毒雞蛋又有最新檢驗結果出爐！食藥署今（12）日公布，賣出芬普尼雞蛋的文雅畜牧場，後續15件樣本檢驗結果通通出爐，不但又有一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，另外連蛋雞羽毛也含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。食藥署表示，飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰之外，全案亦已移送檢...匯流新聞網 ・ 1 天前
毒雞蛋汙染源找到了！初步排除飼料 疑業者違法用藥
彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出含有芬普尼農藥殘留，經農業部調查，該場雞蛋及蛋雞羽毛樣品均檢出芬普尼超標，業者涉嫌違反動物用藥管理法等規定，全案已移送檢調。衛福部食藥署強調，該畜牧場不符規定產品「一顆都不能出場」，將持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。中天新聞網 ・ 1 天前
污染源在哪？彰化芬普尼雞蛋攔截下架 陳駿季曝「這2天」有結果
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導位於彰化縣的文雅畜牧場，近日遭驗出雞蛋殘留農藥芬普尼（Fipronil），約15萬顆毒雞蛋流向全台9縣市，食藥署已即刻要求業者下架停售。外界相當關心污染源究竟為何，農業部長陳駿季今（11）日對此親自做出回應，表示今明兩天就會有結果。民視 ・ 1 天前
颱風期間勞工未出勤 勞動局：雇主不得視為曠工或強迫補班
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者邱怡芳 鳳凰…中華日報 ・ 1 天前
普發一萬首波入帳 直接入帳民眾有四情況今天領不到錢
不少民眾12日上午都銀行帳戶收到普發一萬的入帳提示訊息。不只是5至10日在「全民+1 政府相挺」（https://100...聯合新聞網 ・ 1 天前
彰化蛋雞場複檢再驗出芬普尼蛋 縣府立即封存
【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣文雅畜牧場蛋雞經檢出芬普尼陽性，依據衛生福利部食藥署11月10日指示因畜牧場汙染源未釐清所有疑慮，為保障國人食用安全，應該停止該場雞蛋產品出貨，並應逐批(日)檢驗該場雞蛋...自立晚報 ・ 6 小時前