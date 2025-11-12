雞蛋檢出芬普尼15萬顆流向九縣市 食藥署：四天已回收2萬多顆

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，約15萬顆問題雞蛋流向九個縣市。食藥署今天表示，自11月8日至今天，四天內已下架回收約2萬多顆雞蛋，回收作業持續進行中，後續將直接銷毀收回的雞蛋；針對芬普尼蛋來源的文雅畜牧場，已全面進行移動管制，並啟動逐批採檢程序。

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，約15萬顆問題雞蛋流向9縣市。食藥署12日表示，自11月8日至今天，4天內已下架回收約2萬多顆雞蛋，回收作業持續進行中，後續將直接銷毀。圖為超商架上的洗選蛋。（中央社）

彰化縣衛生局日前驗出洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，連續七年市售雞蛋未驗出芬普尼殘留破功，約15萬顆問題雞蛋流向九個縣市，11月8日通知相關衛生單位，預防性下架溯源碼I47045蛋品，衛生福利部食品藥物管理署9日傍晚正式對外公布消息。

食藥署副署長蔡淑貞今天向媒體說明最新進度，截至昨天，初步統計已回收約2、3萬顆雞蛋，回收作業持續進行中，由於有食安疑慮，後續將直接銷毀收回來的雞蛋。

蔡淑貞表示，目前問題雞蛋確定來自文雅畜牧場，洗選蛋有溯源碼，即便是散裝雞蛋，也可以掃描QR Code溯源，民眾如有疑慮，建議可選擇不吃、丟棄，或至購買處退貨回收；至於丟棄方式，民眾可配合環境部垃圾回收政策處理。

農業部稍早公布最新檢驗結果，文雅畜牧場的蛋雞羽毛也驗出含芬普尼，且數據比雞蛋高，疑雞農為驅除寄生蟲違法噴藥。

媒體追問，食藥署會不會因此擴大市售雞蛋檢驗範圍？蔡淑貞重申，此案是食藥署與衛生局合作的長期監測計畫，主動發現，目前是單一牧場問題，衛生單位會持續監測，並與農業部合作。

食藥署長姜至剛曾說明，I47為畜牧場編碼、045為洗選場，這類編號的洗選蛋，提醒民眾辨識、不吃、退貨。若買到相關編號蛋品，即便已開封，也可以持發票至原購買處退貨。

（責任主編：莊儱宇）