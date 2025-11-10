雞蛋檢出農藥殘留芬普尼 15萬顆「竄9縣市」緊急下架

台北市 / 綜合報導

食藥署接獲彰化縣衛生局通知，有個畜牧場的產品，驗出農藥芬普尼殘留0.03PPM，估計有15萬顆雞蛋受到影響，這些毒雞蛋已經賣到桃園以南等9個縣市的連鎖賣場超市，其中高雄一間連鎖賣場，賣到剩31盒，卻沒有主動通知消費者，衛生局將要開罰，目前賣場已全面下架有問題的毒雞蛋,也通知消費者拿發票退貨！

蒸蛋吃了一盅，蛋花湯吃了一碗，現在大吃了一驚，怎麼傳出了毒雞蛋，食藥署9號接獲彰化縣衛生局通知，查出一處畜牧場產品，驗出農藥芬普尼殘留含量0.03PPM，共有4批次9品項的蛋有問題，都來自同一個畜牧場，這個畜牧場過去無違規紀錄，是第一次出問題，大約有15萬顆問題蛋，流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的部分賣場超市。

廣告 廣告

林口長庚毒物科醫師顏宗海說：「主管機關應該要找出污染來源，把目前污染到的雞蛋下架銷毀，芬普尼這種農藥是一種殺蟲劑，被認為在動物實驗會增加甲狀腺癌症風險，在人類是還沒有致癌的證據。」

農業單位正在調查，是否是飼料或環境等因素，而高雄市衛生局在11月7日，接獲彰化縣衛生局通知，當天就派人到進貨的連鎖賣場鳳山分公司稽查，經查業者於10月24號購入含不得檢出動物用藥成分的雞蛋。

稽查當天現場只剩31盒，衛生局當場即要求業者下架，要主動通知買到這一批產品的消費者，但衛生局再次稽查發現，賣場沒有依指示主動積極通知消費者，衛生局將依違反食安法針對賣場，裁罰新台幣6萬以上2億元以下罰鍰，目前賣場已按規定下架該批號的產品，民眾可憑原交易發票到原購物門市，將全力協助辦理退貨，食藥署表示將持續抽檢市面上蛋品，確保民眾安心吃蛋不會毀於一旦。

原始連結







更多華視新聞報導

15萬芬普尼毒雞蛋流向9縣市！ 食藥署「三步驟」教民眾識別、處理雞蛋

又爆芬普尼雞蛋 毒物科醫師：大量誤食恐傷肝腎

雞蛋驗出芬普尼 食藥署:快檢查溯源碼"I47045"

